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Investigação

Polícia descarta assalto na morte de gêmeo em Cariacica

O jovem Felício Araújo Soares, 26 anos,  foi baleado junto do irmão gêmeo no bairro Graúna, na tarde do dia 31 de dezembro de 2019. Ele morreu no local,  enquanto o irmão gêmeo dele, também ferido, foi socorrido para um hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 19:06

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 19:06

Felício Araújo Soares, de 26 anos, foi atingido no peito e morreu Crédito: Reprodução
Era por volta das 14 horas quando o pedreiro Felício Araújo Soares, 26 anos, e o irmão gêmeo dele saíram de uma lotérica em Graúna, Cariacica, no dia 31 de dezembro do ano passado para retornar para a casa da mãe deles, quando foram baleados por criminosos em um carro. Felício morreu no local e o irmão foi socorrido após ser ferido no que se acreditava ser um assalto.  
As investigações estão, desde o dia 02 de janeiro, nas mãos da Polícia Civil e já descartaram a possibilidade de ter acontecido uma tentativa de roubo. As primeiras informações no dia do crime é de que os gêmeos Felício Araújo Soares e Feliciano Araújo Soares foram abordados por uma dupla de carro, um dos criminosos saiu armado do veículo e atirou. 
Felício foi atingido por um tiro no peito e morreu no local. Feliciano correu e foi atingido por um tiro nas nádegas e socorrido para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Ele recebeu alta no mesmo dia.

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Para a Polícia Civil, a situação não se trata de um assalto, mas sim de que os gêmeos  teriam sido confundidos com rivais dos atiradores. Os gêmeos não possuem passagem ou envolvimento com qualquer situação ilícita, de acordo com  as apurações. Agora, a polícia tenta identificar os autores do crime. 
Quem tiver informações sobre o crime, pode repassá-las à polícia pelo telefone 181 - Disque-denúncia. 

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