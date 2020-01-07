Polícia descarta assalto na morte de gêmeo em Cariacica

Felício Araújo Soares, de 26 anos, foi atingido no peito e morreu Crédito: Reprodução

As investigações estão, desde o dia 02 de janeiro, nas mãos da Polícia Civil e já descartaram a possibilidade de ter acontecido uma tentativa de roubo. As primeiras informações no dia do crime é de que os gêmeos Felício Araújo Soares e Feliciano Araújo Soares foram abordados por uma dupla de carro, um dos criminosos saiu armado do veículo e atirou.

Felício foi atingido por um tiro no peito e morreu no local. Feliciano correu e foi atingido por um tiro nas nádegas e socorrido para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Ele recebeu alta no mesmo dia.

Para a Polícia Civil, a situação não se trata de um assalto, mas sim de que os gêmeos teriam sido confundidos com rivais dos atiradores. Os gêmeos não possuem passagem ou envolvimento com qualquer situação ilícita, de acordo com as apurações. Agora, a polícia tenta identificar os autores do crime.

Quem tiver informações sobre o crime, pode repassá-las à polícia pelo telefone 181 - Disque-denúncia.