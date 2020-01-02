Casamento e filhos: os sonhos interrompidos do gêmeo morto num assalto

Felício Araújo Soares Crédito: Reprodução Facebook

Estabelecer metas para o ano que se aproxima é bastante comum nos últimos dias de dezembro. Para o pedreiro Felício Araújo Soares, de 26 anos, era se casar no papel com a companheira, com quem já dividia o mesmo teto. Entretanto, ele teve o sonho interrompido após ser morto em uma tentativa de assalto na terça-feira (31), no bairro Graúna, em Cariacica

Um parente da vítima, que preferiu não se identificar, contou que os gêmeos eram pedreiros. No dia 31 de dezembro eles iniciaram as atividades às 8 horas, foram para a casa da mãe para almoçar e, por volta das 13 horas, saíram de lá para ir à lotérica. Felício é o único dos quatro filhos que não morava com mãe porque dividia a casa com a companheira, com quem iria oficializar a união em 2020.

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Parente do gêmeo Felício Araujo Soares, que foi morto ao fugir de uma tentativa de assalto no bairro Graúna, em Cariacica - Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Ele era um menino bom, trabalhador e honesto. Saía para trabalhar cedo e retornava somente no período da noite. Tinha o sonho de crescer profissionalmente, pensava em constituir família, ter filhos. Felício era uma pessoa que planejava tudo e, para este ano, já tinha colocado nos planos oficializar a união com a companheira com quem dividia a casa, disse.

Parentes acrescentaram que Felício era muito querida no bairro, tanto que foram os amigos que se juntaram para pagar o caixão dele. Foi um baque para toda a família e para os amigos. A gente nunca esperou que ele pudesse ser morto dessa forma, por ser uma pessoa honesta e que não tinha problemas com ninguém. Estava sempre trabalhando, era alegre, brincalhão. O irmão foi informado sobre a morte de Felício e ficou em choque, completou.

A família espera que o crime seja esclarecido o quanto antes. Não sabemos como vai ser daqui para frente, estamos todos sem chão, só o Senhor para nos confortar. Queremos que o caso seja apurado e a justiça seja feita. É difícil acreditar nisso tudo", finalizou.

Felício foi enterrado nesta quinta-feira (2), às 13 horas, no cemitério Parque da Paz, em Cariacica. O irmão gêmeo, que foi atingido com uma bala de raspão, foi atendido no Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage, também em Cariacica, e liberado no mesmo dia.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas, informou em nota.

BAIRRO

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que diariamente tem realizado cercos táticos e operações repressivas no bairro, tanto que no final dessa quarta-feira (1º), um adolescente de 15 anos foi apreendido com 27 pedras de crack e sete buchas de maconha. Ele tinha tentado fugir da abordagem policial.