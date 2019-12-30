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Momentos de tensão

Família de empresário fica refém dentro de casa durante assalto em Cariacica

O empresário foi rendido quando abria a porta para a mãe dele entrar, por volta das 7h30, desta segunda-feira (30), no bairro Maracanã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 15:08

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 15:08

 Arma utilizada durante assalto a uma residência no bairro Maracanã, Cariacica  Crédito: Vitor Jubini
Uma família ficou refém de dois criminosos durante um assalto por volta das 7h30 desta segunda-feira (30), no bairro Maracanã, em Cariacica.  O empresário Jefani Kill, de 36 anos, contou que foi abrir o portão de casa para receber a mãe, que o ajuda no pet shop anexo à casa, para que ela entrasse na residência, onde Jefani mora com o pai, de 77 anos. "Foi muito rápido. Quando abri o portão, um deles já estava com uma arma apontada para minha mãe e mandando ela entrar", contou.
Dois criminosos entraram na residência, um deles portanto um revólver calibre 38 municiado. Preocupado com o pai, que estava no interior da casa, o empresário avisou que havia mais uma pessoa na residência.  Mãe e filho foram levados até o idoso. Com os três juntos, um dos criminosos foi até a cozinha e pegou uma faca. 

OBJETOS ROUBADOS

Material recuperado de assalto a casa em Maracanã. Cariacica Crédito: Polícia Militar
"Um deles, que estava armado, me levou para o segundo andar da casa e me fez levar uma sacola, onde foi colocando vários pertences nossos. Passou revirando em todos os cômodos da casa", detalhou. Os bandidos levaram joias  anéis, cordões, pulseiras ,  relógios, perfumes, videogame, notebook, caixa de som e câmeras fotográficas profissionais.  Tudo avaliado em R$ 200 mil.
Também roubaram dois pares de tênis novos. "Queriam também dinheiro em espécie, disse que teriam que 'engrossar' se não tivesse nada. Eu quis tentar tirar a arma da mão do assaltante, mas como meus pais estavam próximos, pensei  na vida deles", lembra Jefani. 

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Ao todo, foram 20 minutos de tensão nas mãos da dupla de bandidos, que fugiu com um carro branco que os aguardava, com um terceiro comparsa, do lado de fora da casa.

PRISÃO

A saga criminosa do trio não durou muito. No bairro vizinho, Valparaíso, a equipe do soldado Vieira, da 5ª Companhia do 7º Batalhão, visualizou o carro branco onde estavam os criminosos. "Vimos a atitude suspeita e fizemos a abordagem. Primeiro eles saíram e foram revistados. Depois, quando fomos revistar o carro, encontramos uma arma calibre 38 no banco do carona. Os objetos roubados da casa estavam no bando traseiro", contou o militar.
Os detidos se identificaram como sendo Almir Moreira de Jesus, 28 anos, Flávio Marques Ferreira, 18, e Rafael Oliveira Chriszostomo, 22, que foram levados à Delegacia Regional de Cariacica. Todo o material da família foi recuperado. 

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