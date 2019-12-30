Motorista e cobrador são presos dentro de bagageiro durante assalto no ES

Roubo foi registrado pelo motorista na Polícia Militar de São Mateus Crédito: Reprodução Facebook

Passageiros de um ônibus da Viação Águia Branca que faz a linha São Mateus x Colatina, viveram momentos de terror na manhã deste domingo (29) quando o coletivo foi invadido por homens armados. O crime ocorreu por volta das 7h40 no Bairro Cacique, em São Mateus. Ninguém ficou ferido, mas passageiros tiveram pertences levados pelos bandidos. O roubo foi registrado no 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus.

O motorista do coletivo informou à Polícia Militar que fazia o trajeto São Mateus x Colatina e, ao passar pelo posto de embarque e desembarque do Maria Amélia, no Bairro Cacique, em São Mateus, entraram alguns passageiros, entre eles dois homens. Após a saída da cidade, os bandidos anunciaram o assalto e pediram para ele parar o veículo.

De acordo com o motorista, ele e o cobrador foram amarrados e colocados no compartimento de cargas do ônibus e trancados. Os bandidos deixaram as chaves com um dos passageiros e recomendaram que ele só abrisse o compartimento após a saída deles do local. Os ladrões roubaram os pertences de seis pessoas.

Foram levados pelos bandidos 5 celulares, R$ 290 e uma bolsa com documentos. Logo depois eles fugiram. Após registrar o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fez buscas, mas não conseguiu localizar os autores do roubo. A Polícia Civil de São Mateus vai investigar o caso.

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