Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Mateus

Motorista e cobrador são presos dentro de bagageiro durante assalto no ES

Bandidos deixaram as chaves com um dos passageiros e recomendaram que ele só abrisse o compartimento após a saída deles do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 14:17

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 14:17

Roubo foi registrado pelo motorista na Polícia Militar de São Mateus Crédito: Reprodução Facebook
Passageiros de um ônibus da Viação Águia Branca que faz a linha São Mateus x Colatina, viveram momentos de terror na manhã deste domingo (29) quando o coletivo foi invadido por homens armados. O crime ocorreu por volta das 7h40 no Bairro Cacique, em São Mateus. Ninguém ficou ferido, mas passageiros tiveram pertences levados pelos bandidos. O roubo foi registrado no 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus.
O motorista do coletivo informou à Polícia Militar que fazia o trajeto São Mateus x Colatina e, ao passar pelo posto de embarque e desembarque do Maria Amélia, no Bairro Cacique, em São Mateus, entraram alguns passageiros, entre eles dois homens. Após a saída da cidade, os bandidos anunciaram o assalto e pediram para ele parar o veículo.

Veja Também

Menores fazem arrastão na orla de Guriri, em São Mateus

Tiroteio deixa seis jovens feridos no balneário de Guriri, em São Mateus

De acordo com o motorista, ele e o cobrador foram amarrados e colocados no compartimento de cargas do ônibus e trancados. Os bandidos deixaram as chaves com um dos passageiros e recomendaram que ele só abrisse o compartimento após a saída deles do local. Os ladrões roubaram os pertences de seis pessoas.
Foram levados pelos bandidos 5 celulares, R$ 290 e uma bolsa com documentos. Logo depois eles fugiram. Após registrar o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fez buscas, mas não conseguiu localizar os autores do roubo. A Polícia Civil de São Mateus vai investigar o caso.

O QUE DIZ A EMPRESA

A Águia Branca informou que a empresa acompanha o caso junto às autoridades policiais, oferecendo todo apoio necessário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados