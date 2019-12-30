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Violência na praia

Tiroteio deixa seis jovens feridos no balneário de Guriri, em São Mateus

Jovens têm idade entre 18 e 20 anos. Quatro vítimas foram socorridas por populares e levadas para o Hospital Estadual Roberto Silvares. Outras duas foram encaminhadas à mesma unidade por uma ambulância do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 13:28

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 13:28

Caso será investigado pela Delegacia de São Mateus Crédito: Luiz Zardini / TV Gazeta Norte
Seis jovens, com idades entre 18 e 20 anos, ficaram feridos em um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo (29) em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na Avenida Guriri, próximo a um posto de combustíveis.
Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 4h da madrugada populares entraram em contato por meio do 190 relatando que, próximo ao posto de gasolina, na Avenida Guriri, havia acabado de acontecer um tiroteio e que seis pessoas estavam feridas. Quatro delas foram socorridas por populares e encaminhadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Outras duas vítimas foram encaminhadas à mesma unidade por uma ambulância do município.

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A Polícia Militar foi até ao hospital em busca de mais informações, e lá os PMs entraram em contato com as vítimas, que não souberam informar os motivos para o atentado, nem as características dos suspeitos.
Após ouvir os relatos das vítimas, a PM fez buscas por todo o balneário, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito do crime.
Profissionais do hospital Roberto Silvares informaram à Polícia Militar que nenhuma das vítimas corria risco de morte, mas que algumas precisaram passar por cirurgia para retirada dos projéteis.
Vítimas foram encaminhadas para o hospital e necessitaram de cirurgia para retirada dos projéteis Crédito: Rapahel Verli
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Hospital Estadual Roberto Silvares, para atualizar a situação das vítimas do tiroteio. Por se tratar de um hospital Estadual, a Assessoria da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), informou por meio de nota, que por questões de segurança, não divulga nomes de pacientes internados nas unidades de saúde de sua responsabilidade.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e, até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Informações adicionais não serão passadas para não atrapalhar a apuração.

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