Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Jerônimo Monteiro

Perseguição policial termina em acidente no Centro de Vitória

Dois policiais ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Viatura da PM perseguia carro que havia sido roubado; veículo foi recuperado e três pessoas foram detidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 17:22

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 17:22

Perseguicão policial terminou em acidente no centro de Vitória
Viatura da PM chegou a bater na fachada de uma loja Crédito: Internauta
Uma perseguição policial terminou em acidente na tarde deste domingo (19), no Centro de Vitória. Uma viatura da Polícia Mil tentava recuperar um veículo roubado, quando acabou atingida por outro carro e bateu contra uma loja na avenida Jerônimo Monteiro. 
A viatura da PM seguia em alta velocidade, quando acabou atingida por um veículo Hyundai HB20, perdeu o controle e bateu contra a fachada da loja. Dois policiais ficaram feridos, foram socorridos e levados para o hospital.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que socorreu os militares, eles tiveram apenas "lesões leves".

CARRO ROUBADO FOI RECUPERADO

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que durante patrulhamento no bairro Bento Ferreira, em Vitória, a guarnição da PM foi abordada por um homem que informou que seu veículo havia sido furtado na manhã deste domingo (19). 
Os policiais compartilharam, via rádio, as informações que receberam da vítima e conseguiram localizar o carro no Centro de Vitória.

Perseguição policial terminou em acidente no centro de Vitória

"Foi iniciada uma perseguição e uma guarnição veio a sofrer um acidente na altura da Praça Costa Pereira. Os militares que estavam na viatura foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros", diz a nota da PM.
Após a perseguição, "o veículo furtado foi abordado e recuperado". Três suspeitos também foram detidos.Após a perseguição, "o veículo furtado foi abordado e recuperado". Três suspeitos também foram detidos. A PM, no entanto, afirmou que "a ocorrência ainda está em andamento e no momento não há mais detalhes".

Veja Também

Incêndio destrói duas casas no bairro Sotelândia, em Cariacica

Bandidos arrombam prédio e roubam instituto social de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados