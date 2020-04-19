Perseguição policial termina em acidente no Centro de Vitória

Viatura da PM chegou a bater na fachada de uma loja Crédito: Internauta

Uma perseguição policial terminou em acidente na tarde deste domingo (19), no Centro de Vitória . Uma viatura da Polícia Mil tentava recuperar um veículo roubado, quando acabou atingida por outro carro e bateu contra uma loja na avenida Jerônimo Monteiro.

A viatura da PM seguia em alta velocidade, quando acabou atingida por um veículo Hyundai HB20, perdeu o controle e bateu contra a fachada da loja. Dois policiais ficaram feridos, foram socorridos e levados para o hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , que socorreu os militares, eles tiveram apenas "lesões leves".

CARRO ROUBADO FOI RECUPERADO

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que durante patrulhamento no bairro Bento Ferreira, em Vitória, a guarnição da PM foi abordada por um homem que informou que seu veículo havia sido furtado na manhã deste domingo (19).

Os policiais compartilharam, via rádio, as informações que receberam da vítima e conseguiram localizar o carro no Centro de Vitória.

Perseguição policial terminou em acidente no centro de Vitória

"Foi iniciada uma perseguição e uma guarnição veio a sofrer um acidente na altura da Praça Costa Pereira. Os militares que estavam na viatura foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros", diz a nota da PM.