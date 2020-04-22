Polícia prende suspeito de participação em morte de gêmeo em Cariacica

De acordo com as apurações, os gêmeos teriam sido confundidos com rivais dos atiradores. Os irmãos não possuem passagem ou envolvimento com qualquer situação ilícita, de acordo com a polícia.

A prisão aconteceu em cumprimento de mandado e foi realizada por agentes da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP). Mais detalhes da prisão e da investigação do caso serão passadas nesta quarta-feira (22), em entrevista coletiva na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.