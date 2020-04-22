Polícia prende suspeito de participação em morte de gêmeo em Cariacica

A Polícia Civil prendeu um suspeito de participar do crime que resultou na morte, com um tiro no peito, de Felicio Araújo Soares, 26 anos, no dia 31 de dezembro de 2019 no bairro Graúna, em Cariacica. Ele era irmão gêmeo de Feliciano Araújo Soares, que também foi alvo de disparos, quando os dois saíam de uma lotérica no último dia do ano passado.
Felício morreu no local. Feliciano correu e foi atingido por um tiro nas nádegas e socorrido para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Ele recebeu alta no mesmo dia. Inicialmente, o crime foi visto como tentativa de roubo. Mas, logo após assumir as investigações, a Polícia Civil descartou a hipótese de assalto.
De acordo com as apurações, os gêmeos teriam sido confundidos com rivais dos atiradores. Os irmãos não possuem passagem ou envolvimento com qualquer situação ilícita, de acordo com a polícia.
PRISÃO
A prisão aconteceu em cumprimento de mandado e foi realizada por agentes da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP). Mais detalhes da prisão e da investigação do caso serão passadas nesta quarta-feira (22), em entrevista coletiva na Chefatura de Polícia Civil, em Vitória.