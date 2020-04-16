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Operação policial

Chefe do tráfico de Porto Novo, em Cariacica, é detido pela polícia

O criminoso foi preso acusado de um duplo homicídio que ocorreu em fevereiro deste ano. Na ocasião, dois rapazes foram mortos a tiros no bairro Porto Novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 17:14

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 17:14

DHPP de Cariacica
DHPP de Cariacica Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Um homem apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas no bairro Porto Novo, em Cariacica, foi preso durante uma operação realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), nesta quinta-feira (15). A prisão aconteceu no Morro do Quiabo, no mesmo município.
De acordo com a Polícia Civil, o homem, que já te passagem pela polícia por homicídio, era o criminoso mais procurado pela DHPP de Cariacica. Além disso, a associação criminosa liderada por ele realizou diversos homicídios e confrontos armados na região nos últimos meses.
Segundo o delegado-adjunto da DHPP de Cariacica, Fabiano Alves, o criminoso foi preso pela prática de um duplo homicídio que ocorreu em fevereiro deste ano. Na ocasião, dois rapazes foram mortos no bairro Porto Novo. 
"Esses rapazes saíram de Vila Velha em um táxi, acompanhados de dois amigos, passaram no bairro Porto Novo e os criminosos mandaram eles descerem do carro. Então eles foram revistados e um deles foi identificado como antigo inimigo do tráfico. Por não terem autonomia para matar sem anuência do chefe do tráfico, os criminosos foram até ele e pediram permissão para matar os quatro. Dois conseguiram fugir e os outros dois foram mortos a tiros."
Fabiano Alves - Delegado-adjunto da DHPP de Cariacica
Fabiano explica que outras pessoas também foram identificadas por participação no crime e que a polícia está trabalhando para  prendê-las. "O rapaz preso era chefe do tráfico de Porto Novo e no Morro do Quiabo. Sem consentimento dele, a morte não poderia ter ocorrido. Ele determinou as mortes", completou. O delegado aposta, ainda, que o homem pode ter tido envolvimento no crime de segunda-feira (13), onde homens armados atearam fogo em um ônibus do Transcol.

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"Ele já tem passagem por homicídio e não resistiu a prisão. Nada foi encontrado com ele. Em fevereiro, os corpos foram encontrados boiando perto da Ilha da Pólvora. Ouvimos testemunhas na época e identificamos alguns dos autores do crime", concluiu Fabiano.
O criminoso vai responder por duplo homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O delegado aposta que, com a prisão dele, o bairro Porto Novo vai ficar mais tranquilo e que a organização do tráfico na região vai ficar desestabilizada.

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