Chefe do tráfico de Porto Novo, em Cariacica, é detido pela polícia

"Esses rapazes saíram de Vila Velha em um táxi, acompanhados de dois amigos, passaram no bairro Porto Novo e os criminosos mandaram eles descerem do carro. Então eles foram revistados e um deles foi identificado como antigo inimigo do tráfico. Por não terem autonomia para matar sem anuência do chefe do tráfico, os criminosos foram até ele e pediram permissão para matar os quatro. Dois conseguiram fugir e os outros dois foram mortos a tiros."