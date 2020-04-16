Parque Residencial Laranjeiras

Policial reage a assalto e atira em suspeito na Serra

Segundo testemunhas, o policial voltava do supermercado quando foi abordado pelo suspeito que estaria portando uma faca
Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 07:06

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um policial reagiu a um assalto e atirou em um suspeito enquanto voltava de um supermercado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na noite desta quarta-feira (15). Segundo testemunhas, o homem que foi baleado estava em uma bicicleta e com uma faca.
De acordo com o relato de pessoas que conversaram com a reportagem da TV Gazeta, era por volta das 19h, quando o policial passava pela Rua Rio Branco e foi abordado pelo suspeito, que estava de bicicleta e portava uma faca.

Segundo testemunhas, o policial deixou as sacolas no chão, pegou a arma e atirou contra o homem. O suspeito foi atendido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital Dório Silva. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso foi levado para a Delegacia Regional da Serra e será encaminhado para a Delegacia de Homicídios do município para ser investigado.
A Polícia Civil informou, em nota, que "o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de latrocínio, e segue hospitalizado sob escolta da Polícia Militar. Assim que receber alta, será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A arma branca e a bicicleta usadas pelo suspeito foram apreendidas e entregues na Delegacia Regional de Serra. O policial foi conduzido à delegacia na condição de vítima, ouvido e liberado pela autoridade policial".
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

