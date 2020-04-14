Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sequestro

Advogado é preso após manter a namorada refém por seis horas na Serra

Policiais foram acionados por volta das 19h30 desta segunda-feira (13) após vizinhos escutarem pedidos de socorro de uma mulher no bairro Castelândia. As negociações se estenderam até às 2h da madrugada desta terça-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 08:15

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 08:15

O sequestro ocorreu na Serra e o responsável pelo sequestro se rendeu após horas de negociação
O sequestro ocorreu na Serra e o responsável pelo sequestro se rendeu após horas de negociação Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 24 anos viveu momentos de pânico e passou cerca de seis horas sequestradas pelo namorado, um advogado de 47 anos, no bairro Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra. Com uma faca, o homem, que é casado e mantinha um caso extraconjugal, foi preso após horas de negociação e levado para a Delegacia do Plantão da Mulher, em Vitória.

Veja Também

Primos são baleados por criminosos de carro enquanto conversavam na Serra

PRF ajuda idosa que estava há 4 dias sem conseguir comprar gás na Serra

Três pessoas são baleadas em Colina de Laranjeiras, na Serra

Vizinhos da residência onde o crime ocorreu acionaram a Polícia Militar por volta das 19h30 da noite desta segunda-feira (13) depois que ouviram muitos gritos da mulher, que pedia por socorro. Após serem acionados, os policiais da Companhia Independente de Missões Especiais iniciaram uma longa negociação com o sequestrador, que adentrou na madrugada desta terça-feira (14).
Por várias vezes o advogado dizia aos policiais que conhecia as técnicas de negociações utilizadas porque já teria servido às Forças Aeronáuticas. O homem, inclusive, debochava dos militares que tentavam resgatar a mulher e dizia, ao se aproximar das janelas, que não o fariam de "bobo". Ainda assim, os negociadores pediam a todo momento que o advogado não matasse a mulher. Atiradores de elite chegaram a ser posicionados, porém, não foi preciso efetuar um disparo.

FACA E AMEAÇAS

Os policiais que atenderam a ocorrência observaram que o advogado utilizava uma faca para manter a namorada refém, inclusive encostando-a por várias vezes no pescoço a vítima. Após uma negociação prolongada, por volta das 2h da madrugada o homem se rendeu e foi preso.
Viatura aguardava pelo sequestrador para conduzi-lo ao presídio após prestar depoimento
Viatura aguardava pelo sequestrador para conduzi-lo ao presídio após prestar depoimento Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A mulher foi socorrida com diversos ferimentos e escoriações pelo corpo, teve mechas da parte frontal do cabelo arrancado pelo sequestrador, sofreu cortes feitos com faca em um dos braços e também em alguns dedos.
O sequestrador prestou depoimento na Delegacia da Mulher na manhã desta terça-feira. A esposa e os filhos do advogado estiveram na delegacia para acompanhar o depoimento dele ao delegado. Após depor, o homem foi conduzido para um presídio da Grande Vitória. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.
Com a colaboração de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados