Advogado é preso após manter a namorada refém por seis horas na Serra

O sequestro ocorreu na Serra e o responsável pelo sequestro se rendeu após horas de negociação Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher de 24 anos viveu momentos de pânico e passou cerca de seis horas sequestradas pelo namorado, um advogado de 47 anos, no bairro Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra . Com uma faca, o homem, que é casado e mantinha um caso extraconjugal, foi preso após horas de negociação e levado para a Delegacia do Plantão da Mulher, em Vitória.

Vizinhos da residência onde o crime ocorreu acionaram a Polícia Militar por volta das 19h30 da noite desta segunda-feira (13) depois que ouviram muitos gritos da mulher, que pedia por socorro. Após serem acionados, os policiais da Companhia Independente de Missões Especiais iniciaram uma longa negociação com o sequestrador, que adentrou na madrugada desta terça-feira (14).

Por várias vezes o advogado dizia aos policiais que conhecia as técnicas de negociações utilizadas porque já teria servido às Forças Aeronáuticas. O homem, inclusive, debochava dos militares que tentavam resgatar a mulher e dizia, ao se aproximar das janelas, que não o fariam de "bobo". Ainda assim, os negociadores pediam a todo momento que o advogado não matasse a mulher. Atiradores de elite chegaram a ser posicionados, porém, não foi preciso efetuar um disparo.

FACA E AMEAÇAS

Os policiais que atenderam a ocorrência observaram que o advogado utilizava uma faca para manter a namorada refém, inclusive encostando-a por várias vezes no pescoço a vítima. Após uma negociação prolongada, por volta das 2h da madrugada o homem se rendeu e foi preso.

Viatura aguardava pelo sequestrador para conduzi-lo ao presídio após prestar depoimento Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A mulher foi socorrida com diversos ferimentos e escoriações pelo corpo, teve mechas da parte frontal do cabelo arrancado pelo sequestrador, sofreu cortes feitos com faca em um dos braços e também em alguns dedos.

O sequestrador prestou depoimento na Delegacia da Mulher na manhã desta terça-feira. A esposa e os filhos do advogado estiveram na delegacia para acompanhar o depoimento dele ao delegado. Após depor, o homem foi conduzido para um presídio da Grande Vitória. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.