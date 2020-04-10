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10 tiros

Três pessoas são baleadas em Colina de Laranjeiras, na Serra

Segundo testemunhas, as vítimas estariam próximas a um trailer, por volta das 23h, quando suspeitos passaram em um veículo atirando em direção ao estabelecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 08:41

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 08:41

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Três pessoas foram baleadas quando criminosos passaram atirando em frente a um trailer no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na noite desta quinta-feira (9). Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das 23h. Os suspeitos passaram em um veículo efetuando disparos em direção ao estabelecimento. De acordo com os relatos, foram cerca de 10 tiros.
Entre os três feridos está o dono do trailer e um motorista de aplicativo, cliente do local. Este último chegou a correr, já baleado, para o condomínio onde mora, próximo de onde aconteceu o crime. Ainda não há informações sobre o terceiro baleado. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.  Não se sabe o estado de saúde delas.

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A Polícia Militar informou, por nota, que "militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em interior de um condomínio no bairro Colina de Laranjeiras, Serra. No local, os militares encontraram um homem baleado que já estava sendo atendido pelo Samu. Ele disse que os disparos haviam sido feito por indivíduos que estavam em um veículo em direção a um grupo que estava no local. Posteriormente chegou a informação de que duas pessoas baleadas haviam dado entrada na UPA de Carapina e no Pronto Socorro do Hospital Metropolitano".
Já a Polícia Civil informou que, até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A corporação destaca que a população pode ajudar com informações, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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