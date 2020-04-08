Polícia Militar apreende metralhadora e drogas com menores na Serra

Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos com menores na Serra Crédito: Reprodução/SESP

Policiais Militares apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (8), dois adolescentes, uma metralhadora calibre 380 com três carregadores, um simulacro de pistola, dez bolas de haxixe, uma munição calibre 28, duas munições calibre 44 e R$ 4,50 em espécie no bairro Feu Rosa, na Serra. Um indivíduo de 18 anos foi detido.

A equipe realizava o policiamento nas proximidades do Terminal de Jacaraípe quando foi abordada por um popular dizendo que havia um rapaz armado no bairro Feu Rosa. Prontamente os militares foram até o local indicado e, com o apoio de outros policiais, viram o suspeito com as mesmas características fugindo e entrando em uma residência, ao perceber a aproximação das viaturas.

Foi feito contato com a proprietária do imóvel que autorizou a entrada dos militares para que fosse feita uma revista. Na casa, os policiais encontraram um adolescente de 14 anos e seu irmão de 18. No sofá onde estava sentado o menor, foi encontrado a arma falsa e, em uma construção no segundo andar do imóvel, foi encontrada a metralhadora com os carregadores.

Questionado sobre a propriedade do armamento e do simulacro, o adolescente disse que a metralhadora e os carregadores eram dele, porém a arma falsa pertencia a um menor de 15 anos que não estava no local.

A Polícia Militar constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o irmão do adolescente, então ele foi detido. O menor indicou aos policiais onde morava o adolescente, proprietário do simulacro, e a equipe foi ao local. Foi feito contato com a mãe do suspeito que autorizou a entrada dos militares e acompanhou as buscas na residência.

Em um canto na garagem da casa, foram encontradas as bolas de haxixe e o dinheiro escondido sob uma pedra. Em uma gaveta foram encontradas as munições. Ao verificar a situação do adolescente, os policiais constataram que havia um mandado de busca e apreensão em aberto. Ele foi apreendido.