'Pessoas estão sendo mortas com tornozeleira', alerta novo secretário de Segurança do ES

"Observamos que houve uma quantidade enorme de solturas nesse período. E casos que chamam a atenção: pessoas estão sendo mortas com tornozeleira. Temos um caso em Cariacica que um homem foi solto em determinado dia. No dia 24 ele matou alguém e no dia 25 ele foi morto. Se entramos numa linha de soltar homicidas e traficantes, fica muito difícil. O peso recai sobre todo aparato policial e isso causa um desestímulo enorme nos policiais", apontou Ramalho, em entrevista do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.