Segurança pública no ES: coronel, é preciso gritar de novo: "Basta!"

O então tenente-coronel Ramalho orienta seus comandados durante a greve da PM em 2017 Crédito: Carlos Alberto Silva

“Vivemos um momento sem precedência. Agora, com a apresentação de todos vocês, vamos conseguir separar o joio do trigo e reverter essa situação humilhante que a corporação vive”, pregou. O comandante estava se referindo aos bons policiais que, movidos pelo pundonor militar (termo muito usado no meio, o mesmo que “honra”), não concordavam em abandonar sua missão constitucional de proteger a sociedade.

A imagem do grito do tenente-coronel, estampada na foto publicada na primeira página de A Gazeta, ficou para a história. E passou à sociedade o seguinte recado: é preciso agir; é preciso sair da inércia; é preciso mudar para vencer.

Abril de 2020. Três anos e dois meses depois desse grito, a história reservou para o agora coronel Ramalho o maior desafio da sua vida profissional: comandar a combalida Segurança Pública no Espírito Santo

Agora, de terno e gravata, o novo secretário estadual da Segurança não precisa dar mais esse grito em público, para a sua tropa. Antes de tudo, é preciso que ele ouça. Que tenha ouvidos atentos para sentir o grito de clamor de uma população amedrontada pela violência e para conseguir mobilizar os agentes de segurança do Estado. É preciso que seja retomado o caminho da paz. Quem conhece o Ramalhão, como os mais próximos o tratam, sabe que a missão é difícil, mas que ele tem condições de cumpri-la. Vejamos o porquê.

A TRAJETÓRIA DO CORONEL RAMALHO

O coronel Ramalho teve parte da sua formação no extinto Batalhão de Missões Especiais (hoje Companhia Independente de Missões Especiais) e uma de suas especialidades é a negociação. Quando ainda capitão, teve como missão, por exemplo, dialogar com assaltantes de bancos em situações de alta tensão e risco no Centro de Vitória. Até hoje, a Cimesp só é chamada para casos que se configuram emergência, quando algo sai do controle das forças convencionais da Polícia Militar

Por mais que haja questionamentos ao seu trabalho, como acontece com qualquer gestor ou profissional, suas ideias deixaram um legado. Na Polícia Militar, entregou picapes com mantas balísticas para auxiliar no patrulhamento em áreas de maior possibilidade de conflito com criminosos.

Nas Prefeituras de Vila Velha e de Viana, na condição de responsável pela pasta da Segurança, contribuiu para a formação das respectivas Guardas Municipais . Notadamente, a Guarda canela-verde , que teve papel reconhecido pela sociedade pela sua atuação firme e corajosa durante a greve da PM. Muitos atribuem essa atuação ao legado deixado por Ramalho na corporação.

Experiente, o coronel é conhecedor da realidade da segurança metropolitana, principal região de bolsão populacional e violência no Espírito Santo. Conteve com sua liderança, antes mesmo de ser o comandante-geral da PM, o complicado Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano, a panela de pressão que serve para testar os gestores e alçá-los a voos maiores - se forem bem-sucedidos, é claro.

Não há, pelo menos aparentemente, nas demais instituições que compõem o núcleo da segurança pública, como os Bombeiros e a Polícia Civil, resistências à chegada do novo secretário. A tônica esperada é a da manutenção da unidade de planejamento e ação

Unidade, aliás, que será fundamental para que os indicadores de violência, principalmente os homicídios, voltem a cair no Estado e atinjam os patamares registrados principalmente no primeiro semestre do ano passado, quando foi alcançado o menor número de assassinatos da série histórica.

A responsabilidade pela Segurança Pública não é só de Ramalho, claro, mas de todos que compõem a gestão Casagrande, incluindo as Secretarias de Planejamento e de Justiça. A semente da redução da violência foi plantada em 2009, reforçada com bons exemplos a partir de 2011, na primeira passagem do socialista pelo Palácio Anchieta, e paulatinamente seguida nos demais anos, com exceção do fatídico 2017.