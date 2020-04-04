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Combate ao coronavírus

Comerciante detido por não fechar bar é levado para presídio

O comerciante Bruno Vitalino foi detido (veja vídeo) pela Guarda Municipal de Vila Velha durante fiscalização na noite de sexta-feira (04)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 10:59

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 10:59

Prefeitura de Vila Velha realiza operação para checar se comerciantes estão cumprindo decreto de restrição de funcionamento em função da Covid-19.
Prefeitura de Vila Velha realiza operação para checar se comerciantes estão cumprindo decreto de restrição de funcionamento em função da Covid-19 Crédito: Divulgação Prefeitura Municipal de Vila Velha
Detido na noite de sexta-feira (03) em Vila Velha após discordar do decreto que determinou o fechamento de bares, o comerciante Bruno Vitalino, de 42 anos, foi autuado pela Polícia Civil e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Vitalino foi detido por guardas municipais de Vila Velha durante uma operação de fiscalização de bares. A equipe fechou 15 estabelecimentos que descumpriam a restrição de funcionamento imposta pelo decreto estadual.
A medida visa evitar a aglomeração de pessoas e o contágio pelo novo coronavírus. O bar de Vitalino, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Itaparica, estava com clientes nas mesas e funcionando normalmente.
A Guarda Municipal, acompanhada de fiscais da prefeitura, orientou o fechamento do local. Porém, Bruno não teria aceitado a ordem e desacatado a equipe, afirmou o secretário Municipal de Defesa Social, Coronel Emmerich.
"Houve desobediência e desacato. Passamos por todos os bares e todos estão respeitando de forma consciente e tranquila. Ele não quis respeitar e, além disso, desacatou os guardas municipais", explicou o coronel na noite ainda na noite dessa sexta-feira.
A Polícia Civil informou que o comerciante foi autuado em flagrante por desacato, resistência e por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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