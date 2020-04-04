Comerciante detido por não fechar bar é levado para presídio

Prefeitura de Vila Velha realiza operação para checar se comerciantes estão cumprindo decreto de restrição de funcionamento em função da Covid-19 Crédito: Divulgação Prefeitura Municipal de Vila Velha

A medida visa evitar a aglomeração de pessoas e o contágio pelo novo coronavírus . O bar de Vitalino, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, em Coqueiral de Itaparica, estava com clientes nas mesas e funcionando normalmente.

A Guarda Municipal, acompanhada de fiscais da prefeitura, orientou o fechamento do local. Porém, Bruno não teria aceitado a ordem e desacatado a equipe, afirmou o secretário Municipal de Defesa Social, Coronel Emmerich.

"Houve desobediência e desacato. Passamos por todos os bares e todos estão respeitando de forma consciente e tranquila. Ele não quis respeitar e, além disso, desacatou os guardas municipais", explicou o coronel na noite ainda na noite dessa sexta-feira.