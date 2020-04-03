Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus: 22 internados em UTI no Espírito Santo

A Secretaria do Estado de Saúde registrou também outras três mortes em decorrência da contaminação pelo vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 20:40

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 20:40

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash
De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa), publicado nesta sexta-feira, subiu para 22 o número de pessoas em leitos de UTI no estado. A Sesa informou também que já foram registrados casos de transmissão comunitária, ou seja, quando não é possível identificar a origem da contaminação.
Agora, no total, são 153 casos confirmados de coronavírus no Estado. A Sesa confirmou mais três mortes em decorrência da Covida-19, um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades, além de uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória.

Veja Também

Número de mortes por coronavírus no ES sobe para cinco

Coronavírus no ES: 13 pessoas estão internadas em hospitais particulares

Como se prevenir:
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão; 
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização; 
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; 
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados