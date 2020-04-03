Coronavírus: 22 internados em UTI no Espírito Santo

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa), publicado nesta sexta-feira, subiu para 22 o número de pessoas em leitos de UTI no estado. A Sesa informou também que já foram registrados casos de transmissão comunitária, ou seja, quando não é possível identificar a origem da contaminação.
Agora, no total, são 153 casos confirmados de coronavírus no Estado. A Sesa confirmou mais três mortes em decorrência da Covida-19, um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades, além de uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória.
Como se prevenir:
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.