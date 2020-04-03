Coronavírus: 22 internados em UTI no Espírito Santo

Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa), publicado nesta sexta-feira, subiu para 22 o número de pessoas em leitos de UTI no estado. A Sesa informou também que já foram registrados casos de transmissão comunitária, ou seja, quando não é possível identificar a origem da contaminação.

Agora, no total, são 153 casos confirmados de coronavírus no Estado. A Sesa confirmou mais três mortes em decorrência da Covida-19, um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades, além de uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória.

Como se prevenir:

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.