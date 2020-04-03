Coronavírus no ES: 13 pessoas estão internadas em hospitais particulares

Fachada do Hospital Meridional Crédito: Grupo Meridional/Divulgação

Pelo menos 13 pessoas estão internadas atualmente em hospitais particulares do Espírito Santo . Destes, 12 estão em Hospitais do Grupo Meridional e 1 no Hospital Evangélico de Vila Velha . A reportagem também tentou contato com o Vitória Apart Hospital, na Serra , mas não houve retorno sobre supostos internados por conta do coronavírus. Por isso, o número de internados pode ser maior.

De acordo com a Rede Meridional, composta pelo hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa (Vila Velha), Meridional São Mateus, Hospital São Francisco (Cariacica), Hospital São Luiz (Vila Velha), e Maternidade Santa Úrsula (Vitória), o grupo possui 31 pacientes confirmados com Covid-19, sendo 12 internados e 19 em isolamento domiciliar. Não há registros de óbitos no local e a Rede não especificou em quais hospitais estão os internados.

Já no Hospital Evangélico de Vila Velha, há 1 diagnóstico confirmado para o novo coronavírus (Covid-19). O paciente encontra-se internado e isolado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

"O hospital reforça que segue rigorosamente as diretrizes das autoridades de saúde, dentre elas o Ministério da Saúde, e adota o protocolo de isolamento para todos os casos que apresentam quadro suspeito para a doença. Não há registro de óbito por coronavírus na unidade", informou o Hospital, por nota.

Também procurado, o Vila Velha Hospital informou que, até o momento, não registrou internações de pacientes causadas pela Covid-19. "Sobre os casos suspeitos, todas as informações são repassadas à Sesa, que fica responsável pela divulgação dos dados", disse, por nota.