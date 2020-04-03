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Pandemia

Coronavírus no ES: 13 pessoas estão internadas em hospitais particulares

Destes, 12 estão em Hospitais do Grupo Meridional e 1 no Hospital Evangélico de Vila Velha. Porém, o número de internados pode ser ainda maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:05

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:05

Fachada do Hospital Meridional, em Cariacica
Fachada do Hospital Meridional Crédito: Grupo Meridional/Divulgação
Pelo menos 13 pessoas estão internadas atualmente em hospitais particulares do Espírito Santo. Destes, 12 estão em Hospitais do Grupo Meridional e 1 no Hospital Evangélico de Vila Velha. A reportagem também tentou contato com o Vitória Apart Hospital, na Serra, mas não houve retorno sobre supostos internados por conta do coronavírus. Por isso, o número de internados pode ser maior. 
De acordo com a Rede Meridional, composta pelo hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa (Vila Velha), Meridional São Mateus, Hospital São Francisco (Cariacica), Hospital São Luiz (Vila Velha), e Maternidade Santa Úrsula (Vitória), o grupo possui 31 pacientes confirmados com Covid-19, sendo 12 internados e 19 em isolamento domiciliar. Não há registros de óbitos no local e a Rede não especificou em quais hospitais estão os internados. 
Já no Hospital Evangélico de Vila Velha, há 1 diagnóstico confirmado para o novo coronavírus (Covid-19). O paciente encontra-se internado e isolado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).
"O hospital reforça que segue rigorosamente as diretrizes das autoridades de saúde, dentre elas o Ministério da Saúde, e adota o protocolo de isolamento para todos os casos que apresentam quadro suspeito para a doença. Não há registro de óbito por coronavírus na unidade", informou o Hospital, por nota. 
Também procurado, o Vila Velha Hospital informou que, até o momento, não registrou internações de pacientes causadas pela Covid-19. "Sobre os casos suspeitos, todas as informações são repassadas à Sesa, que fica responsável pela divulgação dos dados", disse, por nota.  
A reportagem entrou em contato, ainda, com o Vitória Apart Hospital, na Serra, na manhã desta sexta-feira (03) e reforçou a demanda durante a tarde. Mas até o fechamento desta matéria, às 18h20, não houve retorno. 

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