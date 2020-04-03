Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Comerciante de 29 anos está entre os mortos por coronavírus no ES
Morava em Vila Velha

Comerciante de 29 anos está entre os mortos por coronavírus no ES

Vítima era gerente de um restaurante na Praia do Canto, em Vitória. A esposa e um outro parente do jovem também estão infectados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:46

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:46

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra: jovem de Vila Velha estava internado na unidade Crédito: Fernando Madeira
Um comerciante de 29 anos foi um dos capixabas que perderam a vida por causa do novo coronavírus (Covid-19). Morador de Vila Velha, ele também era gerente de um restaurante na Praia do Canto, em Vitória. O jovem é um dos casos informados nesta sexta-feira (3) pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória. Até o momento, são cinco mortes no Estado.
Conforme informações da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, o indicativo é que tenha sido contaminado em uma transmissão comunitária, ou seja, sem saber a origem do contágio.
Segundo a coordenadora da vigilância, Giovana Ramalho, assim que o comerciante procurou um serviço de saúde do município, com sintomas gripais, ele informou que não havia feito viagens nem mantido contato com pessoas sabidamente infectadas. Além dele, a esposa e outro familiar também testaram positivo para a Covid-19. 
"Estamos monitorando e esse outro contato da família começou a ficar dispneica (com falta de ar) e orientamos que buscasse um serviço de saúde", afirma Giovana. A coordenadora explica que, quando há casos positivos no município, os contatos são acompanhados, a princípio em isolamento domiciliar, mas quando há um agravo clínico são orientados a buscar atendimento médico. 
O comerciante estava internado no Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, onde morreu. 

Veja Também

O que a ciência diz sobre o uso de máscaras no combate ao novo coronavírus

Governo fará cadastro de entidades para acolher população de rua

Covid-19: vale a pena tomar a vacina contra pneumonia?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados