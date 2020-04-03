Comerciante de 29 anos está entre os mortos por coronavírus no ES

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra: jovem de Vila Velha estava internado na unidade Crédito: Fernando Madeira

Um comerciante de 29 anos foi um dos capixabas que perderam a vida por causa do novo coronavírus (Covid-19) . Morador de Vila Velha, ele também era gerente de um restaurante na Praia do Canto, em Vitória. O jovem é um dos casos informados nesta sexta-feira (3) pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória. Até o momento, são cinco mortes no Estado

Conforme informações da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, o indicativo é que tenha sido contaminado em uma transmissão comunitária, ou seja, sem saber a origem do contágio.

Segundo a coordenadora da vigilância, Giovana Ramalho, assim que o comerciante procurou um serviço de saúde do município, com sintomas gripais, ele informou que não havia feito viagens nem mantido contato com pessoas sabidamente infectadas. Além dele, a esposa e outro familiar também testaram positivo para a Covid-19.

"Estamos monitorando e esse outro contato da família começou a ficar dispneica (com falta de ar) e orientamos que buscasse um serviço de saúde", afirma Giovana. A coordenadora explica que, quando há casos positivos no município, os contatos são acompanhados, a princípio em isolamento domiciliar, mas quando há um agravo clínico são orientados a buscar atendimento médico.