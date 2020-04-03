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Proteção

Covid-19: vale a pena tomar a vacina contra pneumonia?

A vacina anti-pneumocócica não funciona como prevenção ao coronavírus, mas pode ajudar a evitar complicações comuns na infecção, que diminui as defesas pulmonares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:38

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:38

Vacina
Vacina Crédito: Freepik
A preocupação com o coronavírus tem levado muita gente, principalmente os idosos, a buscar a proteção contra outras doenças respiratórias. Com a campanha de vacinação da gripe em pleno vapor, cresce também a procura pela vacina contra a pneumonia.
Mas será que é válido tomar essa vacina por conta da pandemia? Os médicos são categóricos ao afirmar que nenhuma dessas vacinas funciona como prevenção à Covid-19. Então, qual seria a vantagem de se imunizar neste momento? 

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Vacina da gripe ajuda a se proteger contra o coronavírus?

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Nas clínicas particulares, é possível obter a versão tetra, que garante a proteção contra mais um tipo B da gripe. Por enquanto, a campanha está focada em grupo prioritários, como idosos e trabalhadores da saúde.
Já a vacina contra a pneumonia é a pneumo 13, que, na rede pública, é oferecida a pessoas em alto risco - como pessoas com HIV, pacientes oncológicos, transplantados, entre outros casos específicos. Depois, é ministrada uma dose de reforço, desta vez da vacina pneumocócica 23, no intervalo de seis meses a um ano.
A vacina previne a pneumonia por um tipo de bactéria que se chama pneumococo. A pneumonia bacteriana é uma das complicações que uma pessoa com coronavírus poderia ter. Depois da infecção pelo vírus, poderia se instalar uma infecção bacteriana secundária e causar pneumonia, explica a pneumologista Simone Prezotti.
"A vacina previne a pneumonia por um tipo de bactéria que se chama pneumococo. A pneumonia bacteriana é uma das complicações que uma pessoa com coronavírus poderia ter. Depois da infecção pelo vírus, poderia se instalar uma infecção bacteriana secundária e causar pneumonia"
Simone Prezotti - Médica pneumologista
Para a médica, pessoas acima de 60 anos, mesmo aquelas sem doença crônica, deveriam recorrer a essa vacina. Ela, contudo, não protege nem aumenta a resistência à infecção pelo coronavírus. Está recomendada para prevenir o adoecimento por doença causada por esta bactéria e/ou complicações secundárias em caso de infecção pelo coronavírus, ressalta.
É o mesmo pensamento, diz Simone, em relação à vacina da gripe. A gente não quer que a pessoa fique doente de outra coisa que possa vir a agravar o estado de saúde dela. Por isso, não podemos nos esquecer do restante do calendário vacinal como um todo. O coronavírus está aí, mas as outras doenças não param. Todas as vacinas têm que estar em dia. A gente não quer ter gripe, nem meningite, nem pneumonia, destaca.
Para a pneumologista Waleska Cintra, pessoas saudáveis acima de 60 anos não têm indicação formal para tomar a vacina anti-pneumocócica. A vacina é recomendada para aquelas acima de 60 anos portadoras de doenças crônicas, os imunossuprimidos e com fatores que aumentam o risco de infecção, como alcoolismo, tabagismo, asma. Bom lembrar que a Covid-19 não causa doença grave em todos os infectados, mesmo idosos.

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