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Influenza X Covid-19

Vacina da gripe ajuda a se proteger contra o coronavírus?

Essa é uma dúvida recorrente de muitas pessoas que buscam imunização nas unidades de saúde do ES

Publicado em 31 de Março de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 10:00
Vitória disponibiliza novo lotes de vacinas contra a gripe a partir desta sexta (27)
Vacinação contra a gripe em Vitória: campanha segue até o dia 22 de maio para imunizar todos os grupos prioritários  Crédito: Divulgação/PMV
A campanha de vacinação contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B começou na segunda-feira (23) em meio à crise na saúde decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Nesse contexto, muitas pessoas se confundem e acreditam que a imunização contra a gripe vai também proteger o organismo da nova doença. 
O fato é que ainda não existe imunização contra o coronavírus, mas tomar a vacina para se resguardar da gripe é fundamental, sobretudo neste momento.
"É importante para diminuirmos a circulação de vírus respiratório vacinando uma parcela da população. Dessa maneira, conseguimos reduzir a cadeia de transmissão da gripe e, assim, não sobrecarregamos os serviços de saúde e podemos focar na atenção aos casos do coronavírus", explica Danielle Grillo, coordenadora do Programa de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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A vacina contra a gripe previne de casos críticos, caracterizados por complicações decorrentes de infecção pelo próprio vírus, ou por bactérias quando o paciente tem a imunidade reduzida. "A imunização é contra as formas mais graves da doença, que podem complicar, levar à internação e a óbito", ressalta Danielle. 
A coordenadora da Sesa acrescenta que, devido à capacidade reduzida de produção dos laboratórios mundiais, a vacina para a gripe é direcionada a grupos prioritários na rede pública, cuja campanha, que neste ano começou com os idosos, segue até o dia 22 de maio. Danielle Grillo destaca que, mesmo não abrangendo toda a população, boa parte é contemplada permitindo a redução significativa da circulação dos vírus Influenza, principal objetivo das autoridades em saúde. 

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