Voltando ao ES, modelo capixaba expõe drama do coronavírus em Milão

“A situação na Itália é muito triste. Demoraram para tomar decisões, para começar a quarentena... O que a gente vê hoje, mais de oito mil mortos, é resposta disso”, começa.

A top também confidencia que as pessoas em Milão nem sequer querem passar na rua umas perto das outras. “Eu, por exemplo, só estou saindo para ir ao supermercado. Têm algumas pessoas na rua, mas elas se mantêm sempre a uma distância considerável”, conclui.