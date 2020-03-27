Voltando ao ES, modelo capixaba expõe drama do coronavírus em Milão

Luiza Rangel, de 19 anos, fez três desfiles na última fashion week de Milão
, na Itália, considerada a mais importante do mundo. O local, no entanto, vem sendo turisticamente devastado pela pandemia do coronavírus
e o país europeu já é considerado até novo epicentro da doença.
Mas a boa notícia é que, depois desta temporada na capital da moda internacional, a modelo capixaba conseguiu comprar passagens para voltar para casa, em Vitória, no Espírito Santo
. Ela afivela as malas nesta sexta (27), quando começa a maratona de escalas aeroportuárias até chegar ao Estado.
Antes disso, enquanto esteve lá, Luiza ficou isolada voluntariamente em casa, no bairro Machichini, e contou para a coluna o drama que os italianos viveram em meio ao surto da Covid-19
.
“A situação na Itália é muito triste. Demoraram para tomar decisões, para começar a quarentena... O que a gente vê hoje, mais de oito mil mortos, é resposta disso”, começa.
A top também confidencia que as pessoas em Milão nem sequer querem passar na rua umas perto das outras. “Eu, por exemplo, só estou saindo para ir ao supermercado. Têm algumas pessoas na rua, mas elas se mantêm sempre a uma distância considerável”, conclui.
Sem apresentar nenhum sintoma da infecção, Luiza conseguiu, com a ajuda de seu agente, Moisés Nascimento
, da Ford Models Vitória, comprar passagens para voltar ao Brasil. No entanto, ela prefere se manter isolada no País assim que chegar em casa.
“Não é só uma gripezinha. Não é só idoso que morre. Todo mundo tem que se cuidar por nós e pelos outros. É hora de ser humano e de ajudar o próximo. Vou conseguir voltar para o Brasil, mas ficar 14 dias isolada faz parte do meu papel. Não vou ter contato com ninguém até cumprir esse período de quarentena
”, dispara.