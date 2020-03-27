Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Voltando ao ES, modelo capixaba expõe drama do coronavírus em Milão

Luiza Rangel fez três desfiles na fashion week de Milão e, sem apresentar sintomas da Covid-19, conseguiu passagens para voltar ao Brasil; modelo capixaba decidiu ficar isolada por prevenção

Publicado em 27 de Março de 2020 às 13:36

Públicado em 

27 mar 2020 às 13:36
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A modelo capixaba Luiza Rangel
A modelo capixaba Luiza Rangel Crédito: Ford Models Vitória/Divulgação
Luiza Rangel, de 19 anos, fez três desfiles na última fashion week de Milão, na Itália, considerada a mais importante do mundo. O local, no entanto, vem sendo turisticamente devastado pela pandemia do coronavírus e o país europeu já é considerado até novo epicentro da doença.
Mas a boa notícia é que, depois desta temporada na capital da moda internacional, a modelo capixaba conseguiu comprar passagens para voltar para casa, em Vitória, no Espírito Santo. Ela afivela as malas nesta sexta (27), quando começa a maratona de escalas aeroportuárias até chegar ao Estado. 
Antes disso, enquanto esteve lá, Luiza ficou isolada voluntariamente em casa, no bairro Machichini, e contou para a coluna o drama que os italianos viveram em meio ao surto da Covid-19.
“A situação na Itália é muito triste. Demoraram para tomar decisões, para começar a quarentena... O que a gente vê hoje, mais de oito mil mortos, é resposta disso”, começa.
A top também confidencia que as pessoas em Milão nem sequer querem passar na rua umas perto das outras. “Eu, por exemplo, só estou saindo para ir ao supermercado. Têm algumas pessoas na rua, mas elas se mantêm sempre a uma distância considerável”, conclui.
A modelo capixaba Luiza Rangel
  Crédito: Ford Models Vitória/Divulgação

DA ITÁLIA PARA O BRASIL

Sem apresentar nenhum sintoma da infecção, Luiza conseguiu, com a ajuda de seu agente, Moisés Nascimento, da Ford Models Vitória, comprar passagens para voltar ao Brasil. No entanto, ela prefere se manter isolada no País assim que chegar em casa.
“Não é só uma gripezinha. Não é só idoso que morre. Todo mundo tem que se cuidar por nós e pelos outros. É hora de ser humano e de ajudar o próximo. Vou conseguir voltar para o Brasil, mas ficar 14 dias isolada faz parte do meu papel. Não vou ter contato com ninguém até cumprir esse período de quarentena”, dispara.
A modelo capixaba Luiza Rangel
  Crédito: Ford Models Vitória/Divulgação

Veja Também

Sheyla Hershey é internada com pneumonia e suspeita de coronavírus

Demitido? Stênio Garcia fala de polêmica, novela na Globo e relação com ES

Coronavírus: Globo suspende rodízio com Philipe Lemos no Jornal Nacional

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Capixaba itália Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados