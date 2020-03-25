Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Com vacinas contra gripe quase no fim, ES pede mais doses à União
Vacinação

Com vacinas contra gripe quase no fim, ES pede mais doses à União

Vacinas para o vírus influenza já acabaram em vários municípios, segundo o governador Renato Casagrande

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 16:50
25/03/20 - Linhares - Doses acabam e vacinação contra gripe é interrompida em Linhares
Doses acabaram e vacinação contra gripe já foi interrompida em vários municípios Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Em dois dias de vacinação, as doses contra a gripe influenza estão quase no fim no Espírito Santo, segundo o governador Renato Casagrande (PSB). Com procura potencializada pela pandemia do coronavírus, muitos idosos  principal público alvo da campanha  foram até os postos para se vacinar.
Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, Casagrande pediu que mais doses sejam enviadas para o Estado. As vacinas são distribuídas pelo governo federal e cabe aos Estados e municípios providenciar a vacinação.
Além de mais doses, o Estado também pediu mais respiradores para os novos leitos para tratar pessoas contaminadas com o coronavírus.
"Na área da Saúde pedimos ao governo federal para garantir respiradores para nós. Estamos com falta de respiradores para os leitos que estamos abrindo. Pedimos também para garantir mais testes para o coronavírus e que as vacinas cheguem. Da quantidade de vacinas encaminhada para o Espírito Santo, boa parte dos municípios concluiu o trabalho e não tem mais vacina", afirma.

MAIS RECURSOS

Em reunião na manhã desta quarta-feira (25) com o presidente Jair Bolsonaro, Casagrande disse que a equipe econômica do governo federal deve liberar nos próximos dias R$ 72 milhões para o Estado utilizar na área da Saúde. Os recursos serão pagos em quatro parcelas de R$ 18 milhões e vão servir para comprar máscaras especiais para os profissionais da saúde, entre outros equipamentos. Os municípios capixabas também receberão os mesmos R$ 72 milhões, dividos entre as 78 prefeituras.

Veja Também

"Sem isolamento agora, impacto na economia vai ser maior", diz Casagrande

"Irresponsável", diz secretário da Saúde do ES sobre fala de Bolsonaro

Idaf inicia operação de controle sanitário nas divisas do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados