Com vacinas contra gripe quase no fim, ES pede mais doses à União

Em dois dias de vacinação, as doses contra a gripe influenza estão quase no fim no Espírito Santo, segundo o governador Renato Casagrande (PSB). Com procura potencializada pela pandemia do coronavírus, muitos idosos principal público alvo da campanha foram até os postos para se vacinar.
Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, Casagrande pediu que mais doses sejam enviadas para o Estado. As vacinas são distribuídas pelo governo federal e cabe aos Estados e municípios providenciar a vacinação.
Além de mais doses, o Estado também pediu mais respiradores para os novos leitos para tratar pessoas contaminadas com o coronavírus.
"Na área da Saúde pedimos ao governo federal para garantir respiradores para nós. Estamos com falta de respiradores para os leitos que estamos abrindo. Pedimos também para garantir mais testes para o coronavírus e que as vacinas cheguem. Da quantidade de vacinas encaminhada para o Espírito Santo, boa parte dos municípios concluiu o trabalho e não tem mais vacina", afirma.
MAIS RECURSOS
Em reunião na manhã desta quarta-feira (25) com o presidente Jair Bolsonaro, Casagrande disse que a equipe econômica do governo federal deve liberar nos próximos dias R$ 72 milhões para o Estado utilizar na área da Saúde. Os recursos serão pagos em quatro parcelas de R$ 18 milhões e vão servir para comprar máscaras especiais para os profissionais da saúde, entre outros equipamentos. Os municípios capixabas também receberão os mesmos R$ 72 milhões, dividos entre as 78 prefeituras.