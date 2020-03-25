Com vacinas contra gripe quase no fim, ES pede mais doses à União

Doses acabaram e vacinação contra gripe já foi interrompida em vários municípios Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Em dois dias de vacinação , as doses contra a gripe influenza estão quase no fim no Espírito Santo, segundo o governador Renato Casagrande (PSB). Com procura potencializada pela pandemia do coronavírus , muitos idosos  principal público alvo da campanha  foram até os postos para se vacinar.

Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, Casagrande pediu que mais doses sejam enviadas para o Estado. As vacinas são distribuídas pelo governo federal e cabe aos Estados e municípios providenciar a vacinação.

Além de mais doses, o Estado também pediu mais respiradores para os novos leitos para tratar pessoas contaminadas com o coronavírus.

"Na área da Saúde pedimos ao governo federal para garantir respiradores para nós. Estamos com falta de respiradores para os leitos que estamos abrindo. Pedimos também para garantir mais testes para o coronavírus e que as vacinas cheguem. Da quantidade de vacinas encaminhada para o Espírito Santo, boa parte dos municípios concluiu o trabalho e não tem mais vacina", afirma.

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