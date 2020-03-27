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20 mil mortes

OMS: há mais de meio milhão de casos e vacina demorará 18 meses

O comando da OMS informou que pacientes de Espanha e Noruega já estão envolvidos nos testes sendo realizados

Publicado em 27 de Março de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 14:50
Cientistas estudam vacina contra o coronavírus
Cientistas estudam vacina contra o coronavírus Crédito: Martin Lopez/ Pexels
A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira, 27, que há mais de meio milhão de casos confirmados de coronavírus reportados à entidade, com mais de 20 mil mortes, e voltou a alertar para a necessidade de que os países façam mais testes, para controlar a doença. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse em entrevista coletiva que uma vacina para coronavírus ainda deve demorar "pelo menos 18 meses", mas lembrou que há testes em andamento.
O comando da OMS informou que pacientes de Espanha e Noruega já estão envolvidos nos testes sendo realizados.
REMÉDIOS
Ghebreyesus insistiu, porém, para que pessoas não usem remédios que não tenham eficácia comprovada, diante dos riscos à saúde com esse comportamento.
Ele também lembrou que participou na quinta-feira, 26, de uma videoconferência com líderes do G-20. Ele agradeceu o compromisso dessas nações na luta contra a pandemia e elogiou o esforço global nessa causa.
TESTES
A OMS insiste na importância de que países realizem testes para identificar casos, isolar os positivos e cuidar dos casos mais graves. "Muitos países mostram que o vírus pode ser controlado, com medidas agressivas" nessa linha, disse a entidade. "O coronavírus pode causar doença leve, moderada, grave ou matar", lembrou a OMS, comentando também que a doença é "significativa", por causar "doença severa em muitas pessoas".
CRIANÇAS
Mesmo no caso das crianças, em que a maioria desenvolve doenças leves, há registros de casos graves, advertiu a OMS.
IMPORTÂNCIA DO DISTANCIAMENTO
A entidade lembrou ainda que a doença já é transmitida em seus estágios iniciais, por isso a importância do distanciamento para conter os contágios. "A distância física é recomendada para impedir que o vírus passe de uma pessoa para outra", reafirmou a OMS.

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