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Pandemia

Bebê com coronavírus no ES está em isolamento em casa

A criança é uma das 48 pessoas infectadas pela Covid-19 no Espírito Santo, mas o quadro até o momento é sem gravidade

Publicado em 27 de Março de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 12:55
As medidas de isolamento durante a pandemia do novo coronavírus têm dividido a opinião de cientistas
Entre os novos casos de contaminação pelo coronavírus no Espírito Santo, um bebê foi diagnosticado com a Covid-19 Crédito: Pixabay
O bebê de sete meses que foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19) no Estado já está em casa, após avaliação médica, e seu quadro clínico não é considerado grave. Conforme informações apuradas pelas reportagem de A Gazeta, a criança não tem, até o momento, qualquer complicação.
O bebê entrou no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta quinta-feira (26), mas a assessoria do órgão esclarece que não pode passar detalhes sobre o caso, mantendo o princípio de inviolabilidade de dados dos pacientes. 

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Bebê de 7 meses é um dos casos confirmados de Covid-19 no ES, diz secretário

A informação sobre o fato de o Espírito Santo ter um bebê entre os infectados começou a circular após o secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, publicar um vídeo em suas redes sociais. 

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