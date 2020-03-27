Bebê com coronavírus no ES está em isolamento em casa

O bebê de sete meses que foi diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19) no Estado já está em casa, após avaliação médica, e seu quadro clínico não é considerado grave. Conforme informações apuradas pelas reportagem de A Gazeta, a criança não tem, até o momento, qualquer complicação.
O bebê entrou no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta quinta-feira (26), mas a assessoria do órgão esclarece que não pode passar detalhes sobre o caso, mantendo o princípio de inviolabilidade de dados dos pacientes.
A informação sobre o fato de o Espírito Santo ter um bebê entre os infectados começou a circular após o secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, publicar um vídeo em suas redes sociais.