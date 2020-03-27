Bebê de 7 meses é um dos casos confirmados de Covid-19 no ES, diz secretário

"Oito novos casos hoje no nosso Estado e, infelizmente, entre essas pessoas, um bebê de sete meses. A Secretaria de Saúde vai anunciar isso oficialmente. Mexe muito comigo, mexe com todos nós. Então, precisamos aumentar nossa corrente de união, nossas preces, nossas orações e fé em Deus, trabalhando para prestar o melhor serviço aos capixabas"