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Bebê de 7 meses é um dos casos confirmados de Covid-19 no ES, diz secretário

Informação foi divulgada pelo secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, em um vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (27)

Publicado em 27 de Março de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 12:21
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
Um bebê de sete meses está entre os casos confirmados para o novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada, na manhã desta sexta-feira (27), pelo secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, em um vídeo nas redes sociais.

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Segundo Lamas, o caso do bebê estava entre os oito que foram confirmados nesta quinta-feira (26), no último boletim divulgado pelo governo do Estado, totalizando 48 casos confirmados no Espírito Santo. A declaração foi dada durante um vídeo em que o secretário falava do reforço no orçamento para que os municípios enfrentem o coronavírus.
"Oito novos casos hoje no nosso Estado e, infelizmente, entre essas pessoas, um bebê de sete meses. A Secretaria de Saúde vai anunciar isso oficialmente. Mexe muito comigo, mexe com todos nós. Então, precisamos aumentar nossa corrente de união, nossas preces, nossas orações e fé em Deus, trabalhando para prestar o melhor serviço aos capixabas"
Bruno Lamas - Secretário Estadual de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social

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Secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, em vídeo publicado nas redes sociais
Secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, em vídeo publicado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Facebook
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada pela reportagem para comentar a declaração de Bruno Lamas e dar mais detalhes desse caso. A assessoria de imprensa confirmou que um bebê é um dos casos confirmados mas não deu mais informações por não ter autorização. 

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