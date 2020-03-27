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Pandemia

Itália vai estender fechamento de escolas por coronavírus

Escolas e universidades estão fechadas no país desde 5 de março

Publicado em 27 de Março de 2020 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 14:42
Escola Cívico-Militar de Montanha
Itália vai estender fechamento de escolas por coronavírus Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação
A ministra da Educação da Itália, Lucia Azzolina, disse nesta sexta-feira que as escolas do país vão permanecer fechadas após 3 de abril devido ao surto de coronavírus.
"Nosso objetivo é garantir que os estudantes retornem à escola somente quando tivermos certeza absoluta de que é seguro, a saúde é a prioridade", disse Azzolina à emissora estatal RAI.
Escolas e universidades estão fechadas em todo o país desde 5 de março, como parte de uma quarentena para conter a propagação do vírus que, até agora, matou mais de 8 mil pessoas na Itália, o maior número de mortos em qualquer país do mundo.
Com informações da Agência Brasil

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