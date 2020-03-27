Itália vai estender fechamento de escolas por coronavírus

A ministra da Educação da Itália, Lucia Azzolina, disse nesta sexta-feira que as escolas do país vão permanecer fechadas após 3 de abril devido ao surto de coronavírus.

"Nosso objetivo é garantir que os estudantes retornem à escola somente quando tivermos certeza absoluta de que é seguro, a saúde é a prioridade", disse Azzolina à emissora estatal RAI.

Escolas e universidades estão fechadas em todo o país desde 5 de março, como parte de uma quarentena para conter a propagação do vírus que, até agora, matou mais de 8 mil pessoas na Itália, o maior número de mortos em qualquer país do mundo.