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Coronavírus

Papa Francisco concede bênção especial para fiéis de todo o mundo

Ele fez o anúncio, esta semana, em sua oração semanal do Angelus, que vem conduzindo de dentro do Vaticano pela internet e pela televisão, em vez de fazê-la diante das multidões na Praça de São Pedro

Publicado em 27 de Março de 2020 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 14:02
O papa Francisco realizou uma oração especial pelo fim da pandemia do novo coronavírus nesta sexta-feira (27). A celebração ocorreu em uma Praça São Pedro isolada e bloqueada para fiéis. O papa rezou diante do "Crucifixo Milagroso", que foi levado para a Praça São Pedro, no Vaticano, onde ficará exposto por tempo indeterminado.
A iniciativa havia sido anunciada pelo papa no domingo, dia 22, durante o Angelus, quando o sumo pontífice disse: "convido todos a participar espiritualmente através dos meios de comunicação".
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A cerimônia foi transmitida ao vivo para o mundo pela Vatican Media e pôde ser acompanhada em vários idiomas pelo site oficial, pelo Facebook Live e pelo YouTube.

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O papa fez leituras das Escrituras, orações de súplica e adoração ao Santíssimo Sacramento, e concluiu dando a bênção "Urbi et orbi".
No dia 15 de março, em meio a pandemia que assola o mundo, o sumo pontífice também esteve diante do "Crucifixo Milagroso" e também fez uma oração especial pelo fim dos casos da covid-19.

PIOR DIA NA ITÁLIA

O Ministério da Saúde da Itália registrou ao menos 969 mortes por causa do coronavírus na quinta-feira (26), o maior número desde o início da epidemia no país, e um aumento de 11,9% em relação ao dia anterior (quarta-feira, 25). O balanço divulgado nesta sexta-feira (27) mostra que, no total, desde o início da epidemia, o país contabiliza 9.134 mortos. (Com agências internacionais).

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