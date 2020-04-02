Saiba identificar quando a falta de ar pode indicar Covid-19

Mulher com máscara: coronavírus, covid-19 Crédito: Goffkein.pro/Shutterstock

Já se sabe que os sintomas da Covid-19 se parecem muito com os da gripe. Febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo... Tudo isso faz parte do conjunto de sinais de um quadro gripal ou de um resfriado. Mas no caso do coronavírus outra manifestação que tem se mostrado presente em alguns dos infectados é a falta de ar.

E aí, como saber se esse desconforto respiratório pode indicar que é Covid-19? E como saber se é o caso de procurar um médico? A pneumologista da Unimed Vitória Karina Tavares explica que esse é realmente um dos sintomas mais preocupantes quando se trata de coronavírus e que, geralmente, ele vem associado com coriza, tosse seca (ou com catarro) e febre. "Algumas pessoas também apresentam garganta inflamada, dores no corpo, congestão nasal e diarreia", pontua.

Karina destaca que se a falta de ar for leve, não é preciso ir de imediato ao pronto-socorro. "É importante monitorá-la. Se ela persistir, procure uma unidade de saúde. E se, além da falta de ar, houver outros sintomas gripais relevantes, aí sim, o melhor é buscar atendimento médico", alerta.

Ansiedade e asma

É importante ressaltar que a situação de isolamento tem feito com que se confunda crises de ansiedade com falta de ar. Os sintomas da falta de ar causada pelo coronavírus podem ser também chiado no peito e ofegância. O normal é respirar cerca de 16 vezes por minutos. Se passar de 24 vezes, é um sinal de alerta. Pontas dos dedos e lábios roxos também são sinais importantes e pedem urgência", diz a pneumologista.

Nesse momento de isolamento, a ansiedade pode gerar em algumas pessoas um certo desconforto respiratório, opressão no peito e a sensação de falta de ar. "Algumas pessoas acabam confundindo a angústia e a ansiedade com a falta de ar real, aquela que pode indicar Covid-19. É preciso fazer essa distinção e tentar manter a calma", orienta a médica.

Os asmáticos também precisam ficar bastante atentos. "Geralmente, o asmático já conhece a falta de ar que sente durante as crises de asma. As crises asmáticas, normalmente, não apresentam febre, como acontece com a Covid-19".

Se o paciente asmático fizer uso de sua medicação de rotina e a crise de falta de ar for controlada, o ideal é não ir ao pronto-socorro. "É melhor ficar em casa para não correr risco de se contaminar com o coronavírus", diz Karina.