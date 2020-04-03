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Saúde

Hemocentro de São Paulo funciona em estado de alerta

Para doar sangue a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 16:25

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 16:25

Hemocentro de São Paulo funciona em estado de alerta
Hemocentro de São Paulo funciona em estado de alerta Crédito: Tânia Rêgo | Agência Brasil
O estoque de três tipos de sangue da Fundação Pró Sangue  Hemocentro de São Paulo está funcionando em estado de alerta: O negativo, A negativo e B negativo. Os demais A positivo, B positivo, AB positivo, AB negativo, e O positivo estão com níveis estáveis. O estoque de nenhum tipo de sangue está em estado crítico.
Para fazer a doação de sangue, a pessoa deve estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos precisam de autorização); pesar no mínimo 50 kg; estar descansado; estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação, e bebidas alcoólicas 12 horas antes); e apresentar documento original com foto recente.
As pessoas que apresentaram infecção pelo coronavírus são considerados inaptos para doação por um período de 90 dias, após recuperação clínica completa. Aqueles que tenham tido contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados de contaminação por coronavírus devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de sangue.
Respostas a dúvidas sobre a doação e os horários específicos de funcionamento de cada posto podem ser obtidos pelo Alô Pró Sangue (11) 4573-7800.
Na capital paulista, o Hemocentro tem cinco pontos de coleta: Posto Clínicas, na avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155; Posto Dante Pazzanese, na avenida Dr. Dante Pazzanese, 500; Posto Regional de Osasco, na rua Ari Barroso, 355; Posto Barueri, na rua Angela Mirella, 354; e Posto Mandaqui, na rua Voluntários da Pátria, 4227.
Com informações da Agência Brasil

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