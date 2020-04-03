ES tem seis mortes por dengue e casos de chikungunya crescem 1.500%

"A gente pede que as pessoas façam o check-list semanal nas residências e eliminem qualquer possibilidade de criadouro do mosquito. Nossa preocupação é grande com relação ao serviço de saúde, de pessoas com dengue, zika e chikungunya se agravarem e precisarem do serviço de saúde nesse momento de pandemia de coronavírus", afirmou.