ES tem mais de 23 mil casos de suspeita de dengue registrados em 2020

Os casos de chikungunya também registraram aumento neste ano. Já são 6.406 notificações da doença, número idêntico ao do divulgado no último boletim. Já os casos de zika registraram aumento em relação às últimas informações divulgadas pela Sesa. Agora, já são 442 casos suspeitos de infecção pela doença no Espírito Santo.