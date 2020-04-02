A pandemia do coronavírus tem afetado cada vez mais a rotina da população do Espírito Santo. Na manhã desta quinta-feira, inclusive, foi confirmado a primeira morte pela Covid-19 no estado. Medidas de segurança já foram adotadas para impedir o avanço do vírus, como fechamento de comércio e escolas.
Há, porém, uma outra doença que ainda precisa de bastante atenção e cuidados especiais. O último boletim da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou que há 23.330 casos suspeitos da doença no Estado. Em relação ao último boletim, o aumento é de quase 2 mil casos suspeitos.
ES tem mais de 23 mil casos de suspeita de dengue registrados em 2020
CHIKUNGUNYA E ZIKA
Os casos de chikungunya também registraram aumento neste ano. Já são 6.406 notificações da doença, número idêntico ao do divulgado no último boletim. Já os casos de zika registraram aumento em relação às últimas informações divulgadas pela Sesa. Agora, já são 442 casos suspeitos de infecção pela doença no Espírito Santo.
O mosquito Aedes egypt deixa seus ovos em latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas dágua descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa armazenar água. Por isso, o cuidado com o combate às doenças causadas pelo mosquito são fundamentais.
Veja como se prevenir da doença:
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas dágua e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas dágua) e mantê-los sempre limpos.