Dinho Ouro Preto diz que está com o novo coronavírus: 'lembra a dengue'

O cantor Dinho Ouro Preto fez um post na tarde desta quarta (25) para dizer que está com o novo coronavírus. Ele escreveu em seu Instagram a sensação que lembra os dias em que foi diagnosticado com dengue, em 2016. "Amigos, eu testei positivo pro coronavírus. É um saco. O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta, o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa", escreveu.