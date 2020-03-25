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Covid-19

Dinho Ouro Preto diz que está com o novo coronavírus: 'lembra a dengue'

'O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre, náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta, o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa', escreveu

Publicado em 25 de Março de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 15:37
Dinho Ouro Preto
Ele escreveu em seu Instagram a sensação que lembra os dias em que foi diagnosticado com dengue Crédito: Reprodução Instagram
O cantor Dinho Ouro Preto fez um post na tarde desta quarta (25) para dizer que está com o novo coronavírus. Ele escreveu em seu Instagram a sensação que lembra os dias em que foi diagnosticado com dengue, em 2016. "Amigos, eu testei positivo pro coronavírus. É um saco. O que eu tô sentindo me lembra a dengue que eu tive alguns anos atrás. Dor no corpo, febre (no meu caso de no máximo 38,5) náusea e frio. Não tive tosse ou dor de garganta, o que quer dizer que varia bastante de pessoa pra pessoa", escreveu.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Ele seguiu dizendo que decidiu não ir para o hospital, mas se isolar em casa. "Não sei quando ou onde eu entrei em contato com vírus. Mas, talvez, todo mundo que tenha entrado em contato comigo até umas duas semanas atrás deva ficar ligado. Não vou ser hospitalizado, vou me isolar em casa mesmo. Saúde pra todos vocês."

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