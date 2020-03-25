Coronavírus: 'Depois da gripe espanhola, não vi nada parecido', diz médico do ES

A pandemia do novo coronavírus é a maior do último século, segundo o infectologista capixaba Carlos Urbano. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o médico relatou que a situação é dramática e que o mundo não havia visto algo parecido desde a gripe espanhola, que infectou 500 milhões de pessoas no final da década de 1910.
"Fomos treinados a lidar com uma possível epidemia de gripe, mas que se tem uma vacina adiantada e temos alguns remédios antivirais. Estamos enfrentando uma doença de letalidade maior que a gripe e não temos nenhuma vacina e nenhum remédio de eficácia comprovada. A situação é dramática e, sem dúvida nenhuma, é a maior pandemia do último século. Depois da gripe espanhola, não vi nada parecido", comentou o médico, que atua na área há 40 anos.
ÚLTIMO BALANÇO
Dos 40 pacientes confirmados com o novo coronavírus no Espírito Santo, 12 já estão curados, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mais que o dobro do número de cinco pessoas curadas da doença que havia sido passado no registro anterior.
Outros 25 confirmados com a Covid-19 estão em isolamento residencial e dois deles estão internados. Outro paciente que faz parte dessa lista é um morador do Estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local.
Sete cidades do Estado têm confirmações da doença: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e Santa Teresa.