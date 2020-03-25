Coronavírus: 'Depois da gripe espanhola, não vi nada parecido', diz médico do ES

"Fomos treinados a lidar com uma possível epidemia de gripe, mas que se tem uma vacina adiantada e temos alguns remédios antivirais. Estamos enfrentando uma doença de letalidade maior que a gripe e não temos nenhuma vacina e nenhum remédio de eficácia comprovada. A situação é dramática e, sem dúvida nenhuma, é a maior pandemia do último século. Depois da gripe espanhola, não vi nada parecido", comentou o médico, que atua na área há 40 anos.