Coronavírus: é hora de testar, testar e testar... com planejamento

A comprovação de que uma pessoa assintomática, mas que teve contato com um indivíduo cujo teste tenha dado positivo para o novo coronavírus, tem a doença é de suma importância para o controle da epidemia, pois assim é possível blindá-la. É informação, algo que não pode ser desprezado diante do quadro de crescimento exponencial de casos que se avizinha. Com mais testes, os números também ficarão mais significativos. Tirar os casos da invisibilidade é a forma mais eficaz de combate.