Laboratório do ES vai dobrar capacidade de testes para coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pretende dobrar a capacidade de realização de testes para o novo coronavírus (Covid-19) pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). A operação hoje é em torno de 90 exames por dia e, pelo volume de notificações, a resposta às pessoas está demorando mais do que o desejado e é alvo de queixas.
"Estamos nos organizando para ampliar a capacidade de diagnóstico do Lacen e teremos uma equipe dedicada exclusivamente apenas para os casos graves. Assim, esperamos melhorar nossa capacidade de resposta", disse o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta.
Nésio diz que, com a medida, os pacientes em leitos de isolamento poderão ser encaminhados para a UTI mais rapidamente. "Hoje, fazemos até 90 testes por dia e estamos com a perspectiva de dobrar a produção, organizando o processo de automatização para a capacidade de diagnóstico aumentar", ressaltou.
Questionado sobre os testes rápidos que o governo federal pretende importar da China, o secretário esclarece que a denominação não é apropriada porque, segundo ele, é necessário esperar para fazer a aplicação do exame porque o vírus só se manifesta no nono ou décimo dia de incubação.
"Com três, quatro dias de evolução, a pessoa pode estar infectada e o resultado dar negativo. Esses exames serão muito úteis para liberar profissionais da segurança e da saúde, que eventualmente estejam em isolamento por 14 dias, para retornar antes para seus postos de trabalho. Mas não vão mudar a conduta na assistência à população em geral", concluiu.