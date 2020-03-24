Laboratório do ES vai dobrar capacidade de testes para coronavírus

Exame de sangue é feito para detectar coronavírus Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) pretende dobrar a capacidade de realização de testes para o novo coronavírus (Covid-19) pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES). A operação hoje é em torno de 90 exames por dia e, pelo volume de notificações, a resposta às pessoas está demorando mais do que o desejado e é alvo de queixas.

"Estamos nos organizando para ampliar a capacidade de diagnóstico do Lacen e teremos uma equipe dedicada exclusivamente apenas para os casos graves. Assim, esperamos melhorar nossa capacidade de resposta", disse o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta.

Nésio diz que, com a medida, os pacientes em leitos de isolamento poderão ser encaminhados para a UTI mais rapidamente. "Hoje, fazemos até 90 testes por dia e estamos com a perspectiva de dobrar a produção, organizando o processo de automatização para a capacidade de diagnóstico aumentar", ressaltou.

Questionado sobre os testes rápidos que o governo federal pretende importar da China, o secretário esclarece que a denominação não é apropriada porque, segundo ele, é necessário esperar para fazer a aplicação do exame porque o vírus só se manifesta no nono ou décimo dia de incubação.