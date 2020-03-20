Laboratório do Estado vai fazer 90 exames de coronavírus por dia

O Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) vai passar a funcionar todos os dias da semana, 24 horas, e assim aumentará sua capacidade de análise dos casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19). De 50 testes diários, a unidade vai realizar 90 a partir da próxima semana.
A demora no resultado é uma queixa recorrente de pacientes que são submetidos ao exame, mas o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que a ampliação dos dias e horário de funcionamento vai minimizar o problema.
Ele ressalta, porém, que embora o tempo de análise para a Covid-19 seja de até seis horas, o exame específico para a doença só é realizado depois que forem descartados outros tipos de vírus, como os da Influenza A (H1N1 e H3N2) e B.
Nésio Fernandes diz, ainda, que esta etapa só é pulada quando o paciente apresenta um quadro mais grave, com febre alta e sintomas respiratórios, e relato de viagens ao exterior ou contato com pessoa sabidamente infectada.
No total, a estimativa para o resultado é de cerca de 36 horas desde que o Lacen recebeu os kits para realizar exames específicos no Espírito Santo. Até a semana passada, quando um teste dava resultado negativo para outras síndromes gripais, a amostra de sangue era enviada para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e o laudo podia levar até 10 dias para ser emitido.