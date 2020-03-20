Laboratório do Estado vai fazer 90 exames de coronavírus por dia

Amostras de sangue são coletadas dos pacientes para avaliar se têm o novo coronavírus Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde

Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) vai passar a funcionar todos os dias da semana, 24 horas, e assim aumentará sua capacidade de análise dos casos suspeitos do vai passar a funcionar todos os dias da semana, 24 horas, e assim aumentará sua capacidade de análise dos casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) . De 50 testes diários, a unidade vai realizar 90 a partir da próxima semana.

Veja Também Coronavírus: paciente com sintoma de gripe vai ser investigado no ES

A demora no resultado é uma queixa recorrente de pacientes que são submetidos ao exame, mas o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, acredita que a ampliação dos dias e horário de funcionamento vai minimizar o problema.

Veja Também A cada 11 testes, um dá resultado positivo para coronavírus no ES

Ele ressalta, porém, que embora o tempo de análise para a Covid-19 seja de até seis horas, o exame específico para a doença só é realizado depois que forem descartados outros tipos de vírus, como os da Influenza A (H1N1 e H3N2) e B.

Nésio Fernandes diz, ainda, que esta etapa só é pulada quando o paciente apresenta um quadro mais grave, com febre alta e sintomas respiratórios, e relato de viagens ao exterior ou contato com pessoa sabidamente infectada.