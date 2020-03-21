Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Transmissão comunitária: ES vai restringir mais a circulação de pessoas
Coronavírus

Transmissão comunitária: ES vai restringir mais a circulação de pessoas

Após anúncio do Ministério da Saúde de transmissão comunitária em todo o Brasil, Estado vai intensificar restrição da circulação de idosos, pessoas vulneráveis e com doenças que diminuem a imunidade

Publicado em 21 de Março de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 13:40
Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha Crédito: Elis Carvalho
Com o anúncio do Ministério da Saúde de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o Brasil, o governo do Espírito Santo anunciou o que muda no protocolo de controle do avanço da doença. Em entrevista à TV Gazeta, o subsecretário estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou que será intensificada a restrição de pessoas em circulação nas ruas. A atenção que já estava sendo dada a idosos, pessoas mais vulneráveis e doentes crônicos, será maior.
"Embora até hoje o Espírito Santo ainda consiga a identificar onde as pessoas adquiriram a doença, nós então passamos a adotar o protocolo de transmissão comunitária. O que muda é a intensificação das pessoas que devem se retirar de circulação. As pessoas mais vulneráveis, idosas, aquelas que têm algum tipo de doença que diminui a imunidade, essas devem restringir a circulação social"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Saúde do ES

Veja Também

Governo do ES não descarta uso de forças para cumprir decretos

Apesar de alerta para ficar em casa, idosos vão a feira em Vitória

Ainda segundo o subsecretário, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo ao longo da semana já seguiam o caminho para a transmissão comunitária.
O governo do Estado tem adotado ao longo desta semana e da anterior medidas que apontavam esse caminho. Por isso, os decretos que diminuem o comércio, a restrição em parques, em serviços do Estado, isso tudo aponta já para a transmissão comunitária, afirma.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA NA PRÓXIMA SEMANA

Logo após o anúncio do Ministério da Saúde, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a transmissão comunitária deve começar no Espírito Santo a partir da próxima semana. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na sexta-feira eram 655 casos notificados. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados.
Uma nova reunião será realizada na Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, no Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde deste sábado (21). As partes vão analisar os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo e, caso seja necessário, mais medidas serão tomadas.

Coronavírus: idosos vão à feira livre em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados