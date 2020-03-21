Transmissão comunitária: ES vai restringir mais a circulação de pessoas

"Embora até hoje o Espírito Santo ainda consiga a identificar onde as pessoas adquiriram a doença, nós então passamos a adotar o protocolo de transmissão comunitária. O que muda é a intensificação das pessoas que devem se retirar de circulação. As pessoas mais vulneráveis, idosas, aquelas que têm algum tipo de doença que diminui a imunidade, essas devem restringir a circulação social"