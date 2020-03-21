Transmissão comunitária: ES vai restringir mais a circulação de pessoas

Com o anúncio do Ministério da Saúde de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o Brasil, o governo do Espírito Santo anunciou o que muda no protocolo de controle do avanço da doença. Em entrevista à TV Gazeta, o subsecretário estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou que será intensificada a restrição de pessoas em circulação nas ruas. A atenção que já estava sendo dada a idosos, pessoas mais vulneráveis e doentes crônicos, será maior.
"Embora até hoje o Espírito Santo ainda consiga a identificar onde as pessoas adquiriram a doença, nós então passamos a adotar o protocolo de transmissão comunitária. O que muda é a intensificação das pessoas que devem se retirar de circulação. As pessoas mais vulneráveis, idosas, aquelas que têm algum tipo de doença que diminui a imunidade, essas devem restringir a circulação social"
Ainda segundo o subsecretário, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo ao longo da semana já seguiam o caminho para a transmissão comunitária.
O governo do Estado tem adotado ao longo desta semana e da anterior medidas que apontavam esse caminho. Por isso, os decretos que diminuem o comércio, a restrição em parques, em serviços do Estado, isso tudo aponta já para a transmissão comunitária, afirma.
TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA NA PRÓXIMA SEMANA
Logo após o anúncio do Ministério da Saúde, o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a transmissão comunitária deve começar no Espírito Santo a partir da próxima semana. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na sexta-feira eram 655 casos notificados. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados.
Uma nova reunião será realizada na Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, no Palácio Anchieta, em Vitória, na tarde deste sábado (21). As partes vão analisar os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo e, caso seja necessário, mais medidas serão tomadas.