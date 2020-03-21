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Coronavírus

Governo do ES não descarta uso de forças para cumprir decretos

Declaração foi dada pelo secretário de Governo, Tyago Hoffmann, que fez um apelo para que a população tenha consciência do perigo da Covid-19

Publicado em 21 de Março de 2020 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 13:03
Bar aberto na avenida Carlos Lindemberg, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, neste sábado (21) Crédito: Elis Carvalho
O secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, informou que não descarta o uso de forças progressivas para que os decretos publicados durante a semana para conter o avanço do novo coronavírus sejam cumpridos. Isso inclui o fechamento de estabelecimentos como academias, shoppings e, por último, do comércio, conforme decreto extra publicado na noite desta sexta-feira (20) e já em vigor a partir deste sábado (21).
Segundo o secretário, as autoridades estão fazendo um forte trabalho de orientação a toda a população, para que respeitem as determinações já publicadas.  No entanto, disse que mesmo após as orientações, se pessoas seguirem desrespeitando os decretos estaduais e expondo os grupos em risco, o Estado poderá usar suas "forças progressivas" para fazer valer as determinações.
"Esperamos e acreditamos que não será necessário o uso de nenhuma força para que as pessoas cumpram aquilo que está no decreto. Eventualmente, em algum momento pós-orientação, se isso for necessário, o Estado não poderá deixar de usar uma força progressiva para fazer com que o decreto seja cumprido"
Tyago Hoffmann - Secretário de Estado de Governo

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Hoffmann ressaltou que o pedido do governo, neste momento, é para que a população tenha consciência da importância do isolamento e de seguir as orientações para o combate à pandemia da Covid-19.
O governo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a polícia, as forças do governo não podem estar ao mesmo tempo. Se não tivermos a consciência das pessoas, de um entendimento que cientificamente já está comprovada a forma de contágio, e que as pessoas precisam se afastar, ficando em quarentena, nós teremos dificuldade em combater a pandemia. Então, fazemos o pedido, um apelo, para que as pessoas tenham consciência da importância da quarentena, do isolamento ao máximo possível, diz.

ORIENTAÇÃO

Apesar da grande maioria da população e dos comerciantes seguir as orientações e o decreto publicado pelo governo estadual, há registros de estabelecimentos abertos e desrespeitando as determinações. Para isso, o secretário afirma que equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão fazendo um trabalho de orientação, para que proprietários tenham ciência das determinações e respeitem o que foi imposto pelas autoridades.
Nós já estamos com diversas viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, e vamos intensificar neste fim de semana e no início da semana que vem, em caráter orientativo. Nossa ideia não é o uso de força nesse momento, e sim da conscientização. Estamos em contato também com o município para que ajude o Estado no sentido de circular pelas avenidas com carro de som e a pé para dar essa orientação do fechamento e obediência a esse decreto, afirma.

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FECHAMENTO DO COMÉRCIO

O governador Renato Casagrande (PSB) determinou o fechamento de comércios não essenciais em todo o Espírito Santo para evitar a propagação do novo coronavírus. A medida, que teve início neste sábado (21), tem validade de 15 dias.
Ficam permitidas apenas as aberturas de estabelecimentos considerados essenciais, que são farmácias, supermercados, padarias, alimentação e cuidados com animais, postos de combustível, lojas de conveniência e feiras livres. Já restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar até as 16 horas. Fora desse horário, esses estabelecimentos poderão funcionar apenas com o serviço de delivery (entrega em casa).
A medida é mais uma das anunciadas pelo governo para evitar o contágio e propagação da Covid-19 no Estado. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na sexta-feira eram 655 casos notificados. Destes, 153 foram descartados e 16 foram confirmados.

O coronavírus no ES

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