Chuva no ES: bombeiros cancelam ação contra coronavírus nas praias

O Corpo de Bombeiros cancelou a ação educativa sobre o coronavírus que seria realizada neste sábado (21), nos balneários de Norte a Sul do Estado. O motivo é a chuva forte que atinge o Espírito Santo nesta manhã.
O objetivo do trabalho era orientar as pessoas que estivessem em ambientes de praia para elas que se conscientizassem e voltassem para casa, minimizando os riscos de contrair ou transmitir o Coronavírus. A corporação enfatizou a que a ação não teria caráter fiscalizatório, mas sim informativo.
Também havia a previsão de militares a posto no mar, com embarcações, de quadriciclo e a pé na praia de Guriri, Conceição da Barra, Pontal do Ipiranga, Aracruz, Jacaraípe, ,Vitória, Vila Velha, Guarapari e Marataízes.
EXÉRCITO TAMBÉM PODE AJUDAR
O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou nesta sexta-feira (20) que pediu ajuda do Exército Brasileiro para colaborar na orientação de pessoas no Espírito Santo sobre a pandemia de coronavírus. A ideia é que esses homens circulem pelas ruas da Grande Vitória esclarecendo sobre o vírus e pedindo que os capixabas fiquem em casa.
Ainda é preciso que o governo federal autorize que o efetivo do 38º Batalhão de Infantaria possa ajudar nesse convencimento, mas segundo Casagrande, o comandante do 38º BI "está verificando e pedindo ao governo federal para que o Exército ajude". "A ideia é que o órgão, junto com os Bombeiros, circulem por espaços como praias para pedirem que as pessoas voltem para suas casas".