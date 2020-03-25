Bolsonaro 'menospreza a pandemia', diz Casagrande sobre pronunciamento

Pronunciamento do Pres.Jair Bolsonaro foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da saúde. Confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos Estados e Municípios, menospreza os efeitos da Pandemia. Mostra que estamos sem direção

O chefe do Executivo do país também afirmou que "são raros os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos" e que o grupo de risco é de "pessoas acima dos 60 anos de idade. Então, por que fechar escolas?", questionou. O pronunciamento durou cerca de cinco minutos. Abaixo você pode conferir a fala completa de Bolsonaro: