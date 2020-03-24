Assembleia do ES faz sessão virtual na sexta para votar calamidade

A votação, pela primeira vez, não vai acontecer na sede do Legislativo estadual Crédito: Carlos Alberto Silva

Casagrande já enviou as propostas à Assembleia nesta terça. Falta a publicação das comissões especiais que devem apreciar as matérias, o que deve ocorrer nesta quinta (26), de acordo com a Casa Legislativa.

COMO VAI SER A SESSÃO VIRTUAL

A sessão extraordinária on-line para apreciação das matérias do governo do Estado no combate ao novo coronavírus, será convocada pelo presidente da Assembleia. O Regimento Interno diz que o presidente tem que convocar para sessão extraordinária com prévio aviso a todos os seus membros do local, data, horário e pauta.

Será uma reunião virtual, possibilitada por uma plataforma de colaboração e cada um dos 30 deputados acessará remotamente, de onde estiver, pelo celular, tablet ou computador. Para acessar, basta ter acesso à internet e ter instalada a plataforma. O presidente enviará pelo e-mail ou WhatsApp dos parlamentares um link de acesso.

O presidente gerenciará a sessão e cada deputado poderá falar e proferir seu voto. A sessão virtual será transmitida ao vivo pelo YouTube da Assembleia Legislativa.

CALAMIDADE PÚBLICA

Como já explicou o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, a decretação só pode ser feita pelo Legislativo, e o principal efeito dessa medida é a abertura de crédito extraordinário no Orçamento, facilitando a gestão do governo para conter o avanço da Covid-19 em território capixaba.

Com a calamidade pública reconhecida, conta o procurador, passa a vigorar imediatamente e tem duração pelo tempo em que permanecerem os motivos que justificaram a decretação.

A Assembleia, que já suspendeu as sessões presenciais e o atendimento ao público, deve fazer a primeira votação virtual para deliberar sobre o pedido.

OS PROJETOS

Além da mensagem sobre a decretação de calamidade, o governador encaminhou três projetos à Casa. Eles tratam dos seguintes temas:

- NORMAS DIFERENCIADAS DE CONTRATAÇÃO

De acordo com o que Casagrande informou ainda no último final de semana, um dos projetos de lei vai solicitar normas diferenciadas de contração para prestação de serviço ao governo. O objetivo é eliminar a burocracia de contratações de servidores, serviços e equipamentos enquanto durar a pandemia.

- REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Para reduzir as despesas do governo, Casagrande vai solicitar a redução para 14% da contribuição do Estado para o fundo previdenciário. Atualmente, esta contribuição é de 22%. Segundo o governador, o objetivo é compensar a receita que o Estado está perdendo com os efeitos do novo coronavírus.

- REVERSÃO DE FUNDOS