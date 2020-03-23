Prefeituras do ES reduzem salário de comissionados e contratos

Prefeitura de Viana vai reduzir salários de comissionados em aproximadamente 25% com redução da carga horária de trabalho Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Já esperando uma drástica queda de receita devido às consequências econômicas do necessário combate ao novo coronavírus , algumas prefeituras do Espírito Santo já adotam medidas para cortar gastos. Em Viana, já houve redução da carga horária para diminuir salários de servidores comissionados. Em Cariacica, a prefeitura congelou 15% do orçamento.

A orientação da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) é justamente ficar de olho nos números e adotar medidas para reduzir despesas, de acordo com o presidente da entidade, Gilson Daniel (Podemos).

Ele lembra que as principais receitas das prefeituras vêm do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do repasse em relação à arrecadação com ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Prefeito de Viana, Gilson Daniel diz que ainda não é possível calcular quanto o município vai deixar de arrecadar devido à crise, isso vai depender de quanto tempo as complicações na economia vão perdurar.

Por enquanto, reduziu a carga horária de servidores comissionados (os de livre nomeação e exoneração) de 40h para 30h semanais. O objetivo é diminuir os salários em aproximadamente 25%.

"Para nós é importante que os funcionários trabalhem 40h. Temos que aguardar. Estamos fazendo redução de contratos (...) O impacto disso vai depender do tempo. Estamos devolvendo veículos locados. Todos os contratos terceirizados estão sendo reduzidos ou paralisados. Todos os municípios estão fazendo redução", afirma o prefeito e presidente da Amunes.

De acordo com a prefeitura, Viana tem 339 servidores comissionados.

CARIACICA

Em Cariacica, a Secretaria Municipal de Gestão informou que há suspensão parcial ou total dos contratos nos quais é possível adotar a medida.

Na última quarta-feira (18), a Prefeitura de Cariacica publicou o Decreto nº 58/2020 contingenciando 15% do orçamento municipal. Este recurso ficará reservado, ainda de acordo com a prefeitura, para novos aportes às políticas de saúde. A única exceção ao contingenciamento é o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Com relação ao corte de gastos, também por meio do Decreto 058, a Prefeitura de Cariacica suspendeu todas as licitações que não se refiram a serviços essenciais, a critério da Secretaria de Gestão. A exceção são os pregões eletrônicos, que tramitarão normalmente.

VILA VELHA

A Gazeta procurou também a Prefeitura de Vila Velha, que informou, por meio de nota, que "nesse momento toda a administração está empenhada, prioritariamente, nas ações preventivas contra o coronavírus".

"Vale destacar que Vila Velha mantém suas contas equilibradas, buscando investir e primando pelo melhor atendimento ao cidadão. Inclusive, no último ano, o município recebeu conceito Triplo A pelo Tesouro Nacional em gestão financeira", diz ainda a nota.

VITÓRIA

A Secretaria Municipal de Fazenda de Vitória informou que todos os contratos estão passando por análise.

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