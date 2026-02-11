Cidade do Samba: construção de 7 barracões em Vitória gera dúvida entre escolas

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14:22
A Prefeitura de Vitória confirmou, no último sábado (7), a contratação da empresa responsável por construir a Cidade do Samba, nas imediações do Sambão do Povo, em Mário Cypreste. Para a obra começar, no entanto, ainda é necessário que o Executivo municipal assine a ordem de serviço, o que não foi informado quando acontecerá. Após essa etapa, a empresa terá seis meses para elaborar os projetos. A expectativa é de que a obra comece a partir do sétimo mês de contrato, com prazo de 15 meses para ser concluída.
O anúncio da prefeitura gerou dúvidas sobre como será a divisão do espaço, uma vez que a estrutura terá dois galpões com sete barracões e, hoje, diferentemente da época em que o projeto foi anunciado, o grupo especial conta com 10 escolas.
Questionada por A Gazeta sobre como a área deve ser compartilhada, a prefeitura informou que a utilização dos espaços ainda será definida em diálogo com a Liga das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória (Liesge). A reportagem tenta contato com representantes da entidade desde segunda-feira (9), por meio da assessoria de imprensa, mas não obteve retorno.
Os presidentes das escolas de samba também foram procurados, mas disseram que a Liga seria a responsável por responder sobre a divisão do espaço.
A Cidade do Samba é uma demanda antiga das agremiações capixabas, que há anos reclamam de prejuízos gerados na hora de transportar os carros alegóricos. Escolas como a Mocidade Unida da Glória (MUG), por exemplo, precisam levar as estruturas de Vila Velha para Vitória, passando pela Segunda Ponte — situação que complicou o trânsito na região neste ano. Há casos em que as alegorias ficam expostas ao tempo e são danificadas pela chuva.
Serão 16 mil m² de área construída na Avenida Dário Lourenço de Souza, entre o Tancredão e o Sambão do Povo, próximo ao ponto de concentração das agremiações no período de desfiles.
A estrutura contará com dois galpões, totalizando sete barracões, que serão destinados à confecção de adereços, alegorias e à montagem dos carros alegóricos. Também será construída uma praça de eventos, um espaço administrativo, um pet park, um parque kids e um estacionamento.
Integrado ao projeto Vitória de Frente para o Mar, iniciativa da prefeitura para revitalizar as orlas da cidade, a Cidade do Samba permitirá o acesso de embarcações, ampliando as possibilidades de visitação. O espaço também será estruturado para receber eventos de menor porte.
Cidade do Samba será construída perto do Sambão do Povo, em Mário Cypreste, Vitória
