No ES, ministro da Educação entrega Carteira Nacional Docente a 1,3 mil professores

Carteira funciona como um novo documento de identificação e garante descontos em atividades culturais, como shows, teatros e cinemas, além de descontos de 15% na diária de hotéis

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 14:16

O ministro da Educação, Camilo Santana, visitou a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na manhã desta terça-feira (10), e participou da entrega de 1,3 mil unidades da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) e de 99 vale-computadores. Em todo o país, 55,4 mil professores estão aptos a receber a carteira e mais de 1,9 mil têm direito ao vale.

A solenidade para entrega do documento integra a Caravana da Carteira Nacional Docente do Brasil, uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que está percorrendo os Estados desde o final de 2025. No Espírito Santo, 1,3 mil docentes da rede pública — do ensino básico ao superior — se inscreveram previamente para receber a carteira.

Professores recebem a Carteira Nacional Docente do Brasil do ministro da Educação, Camilo Santana; evento contou com a presença do governador Renato Casagrande, do secretário de Educação do ES, Vitor de Ângelo, e da deputada Jack Rocha Crédito: Instagram/Camilo Santana

Durante a cerimônia, Camilo Santana elogiou o avanço na educação pública alcançado no Espírito Santo. "O Estado é referência em educação. No ano passado, já estava com 72% das metas cumpridas. Depois, a meta era chegar a 74%, mas já está com 78% das crianças aprendendo a ler e a escrever na idade certa", declarou.

A carteira, que tem validade de dez anos, funciona como um novo documento de identificação que garante descontos em atividades culturais, como shows, teatros e cinemas, além de descontos de 15% na diária de hotéis associados. Para viabilizar a CNDB, Estados, municípios e o Distrito Federal fornecerão à União as informações e os dados necessários para a manutenção e a atualização da base de dados de profissionais da educação.

Na carteira, constam dados como nome, CPF (Cadastro de Pessoa Física), filiação, local de residência, data de nascimento e dados profissionais, como a instituição de ensino à qual o docente está vinculado.

Além disso, há uma foto do titular do documento no formato 3x4. A carteira é emitida pelo MEC e pode ser solicitada em formato digital e físico.

Helder Salomão, Fabiano Contarato, Renato Casagrande, Camilo Santana, Eustáquio de Castro e Jack Rocha em evento na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Vinicius Zagoto

Outras agendas no Espírito Santo

À tarde, o ministro visitaria o campus de Maruípe, para conhecer as obras do Centro de Pesquisas Clínicas (prédio com infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas, um laboratório de ensino e salas de aulas) e as de ampliação do Pronto Socorro e da UTI do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam).

R$ 46,3 MILHÕES É o valor do investimento previsto para o pronto-socorro e UTI, além do centro de pesquisas e do raio-x

Durante a visita, ele participa da inauguração do Raio-X Telecomandado e da emissão de ordem de serviço para reforma do espaço que abrigará o Banco de Leite Humano do Hucam.

Às 16 horas, a previsão é de que o ministro visite o Laboratório de Fabricação Digital e Proptotipagem (IF Maker) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e participa da solenidade de nomeação da professora Adriana Pionttkovsky Barcellos ao cargo de reitora da instituição.

