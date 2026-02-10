Homem morre ao cair de telhado em São Mateus, no ES
Publicado em 10/02/2026 às 15h43
Um homem de 63 anos morreu ao cair de um telhado em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10). O acidente aconteceu no bairro Seac, quando Pedro da Vitória caiu de uma altura de cerca de três metros. O filho contou à Polícia Militar que estava com o pai na parte alta da estrutura fazendo trabalhos de manutenção.
O Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil. Outras informações não foram divulgadas.