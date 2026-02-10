Homem morre ao cair de telhado em São Mateus, no ES

Um homem de 63 anos morreu ao cair de um telhado em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10). O acidente aconteceu no bairro Seac, quando Pedro da Vitória caiu de uma altura de cerca de três metros. O filho contou à Polícia Militar que estava com o pai na parte alta da estrutura fazendo trabalhos de manutenção.