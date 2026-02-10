Incêndio em Viana: atuação dos bombeiros entra no quarto dia

Mais de 72h após o início do incêndio que atinge um galpão logístico no bairro Canaã, em Viana, o Corpo de Bombeiros segue atuando no combate às chamas. Segundo a corporação, na manhã desta terça-feira (10), o trabalho evolui para a fase de rescaldo. Nesta etapa, pequenos focos podem aparecer, que devem ser combatidos durante o dia.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a estrutura ficou completamente destruída e, por isso, foi necessário o uso de diferentes artefatos no combate às chamas. O fogo, que começou na manhã do último sábado (7), ainda não teve a causa definida. A corporação estabeleceu o prazo de 20 dias para a conclusão do laudo.