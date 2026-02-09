Veja imagens

Incêndio em galpão de Viana completa mais de 48 horas e desafia bombeiros

Chamas estão confinadas, mas combate às chamas segue nesta segunda-feira (9) e operação deve durar o dia inteiro

Breno Alexandre Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:59

O incêndio que atinge o galpão de um centro logístico no bairro Canaã, em Viana, desde o início da manhã do último sábado (7), ainda é combatido pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (9). A corporação divulgou um vídeo (veja acima) informando que, no momento, as chamas estão confinadas e isoladas, mas que o trabalho dos militares deve se estender ao longo de todo o dia. Não houve vítimas.

O tenente-coronel Siwamy Reis, do Corpo de Bombeiros, afirmou que 115 militares já atuaram no combate ao fogo até o momento. Segundo ele, a atuação agora é voltada para reduzir a produção de fumaça e combater focos de incêndio em áreas que ainda não foram acessadas pelas equipes.

A estrutura é de risco. Para preservar a integridade das equipes, que utilizam equipamentos de proteção, também está sendo usado um canhão que atua em formato de leque, garantindo a segurança dos militares Siwamy Reis Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros

O oficial destacou ainda que foram empregados carros de combate a incêndio e uma plataforma que permite o combate às chamas por cima da estrutura. O Corpo de Bombeiros informou que está realizando um levantamento de informações e que o laudo pericial, que deve apontar as causas do incêndio, deve ficar pronto em até 20 dias.

No galpão, onde operam cinco empresas — incluindo a Rede BH Supermercados e a Ybera Group — havia alimentos, produtos de beleza, maquinário pesado e outros materiais com diferentes características.

A Rede BH informou que houve perda total da estrutura e das mercadorias. Imagens feitas por drone mostram que parte do telhado colapsou e que a fumaça ainda é dispersada em alguns pontos (veja abaixo).

A Rede BH foi procurada novamente por A Gazeta e questionada sobre a estimativa do prejuízo até o momento, mas informou que se manifestará quando houver novas informações disponíveis. A reportagem também procurou a Ybera Group, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

