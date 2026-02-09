Educação

Mães denunciam falta de carteiras e pouca merenda em escola de Cachoeiro

Pais afirmam que alunos têm se sentado no chão e que turmas estariam dividindo a mesma sala; prefeitura diz que novas carteiras chegam até o carnaval

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:59

Mães relatam problemas no início do ano letivo em escola municipal de Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um grupo de mães se reuniu na porta da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Galdino Theodoro da Silva, no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ma manhã desta manhã de segunda-feira (9), para denunciar a falta de carteiras escolares para estudantes do ensino fundamental. Elas também afirmaram que duas turmas estariam dividindo a mesma sala e reclamaram da quantidade de refeição ofertada aos alunos.

As aulas na rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim começaram na última sexta-feira (6). A professora e animadora de festas Mariana dos Santos Oliveira afirmou, em entrevista à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta Sul, que, além da falta de carteiras, faltam professores para as aulas em tempo integral e que os alunos têm reclamado por não conseguirem repetir a refeição.

A informação dos alunos é que turmas na mesma sala de aula estão misturadas, com estudantes do 4º e 5º ano. Não está tendo carteira para todos e a maioria se senta no chão. Eles também se queixam de não poder repetir a refeição. Não estamos exigindo que comam muito, mas o necessário para estudar. Esperamos uma solução Mariana dos Santos Oliveira Mãe de aluno

Outra mãe que relatou problemas na escola é a dona de casa Fernanda Togneri. “As cadeiras estão muito velhas. A escola alega que novas carteiras estão para chegar, mas isso não foi comunicado aos pais quando estivemos aqui no primeiro dia de aula”, afirmou.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a escola está com maior demanda de alunos, pois recebeu seis novas turmas de tempo integral. Sobre a falta de carteiras, a administração municipal disse que novas unidades foram adquiridas e deveriam ter sido entregues na última semana. “A empresa, em nova data estipulada, garantiu a entrega até o carnaval. Provisoriamente, a unidade utilizará carteiras remanejadas de outras escolas”, informou em nota.

Sobre a suposta junção de turmas, a prefeitura afirmou que a informação não procede e explicou que o que ocorreu foi uma atividade pedagógica conjunta. Em relação à refeição, a administração disse que os alunos podem repetir quando há sobra, o que pontualmente não ocorreu na última sexta-feira.

