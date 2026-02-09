Tragédia

Jovem morre após se afogar na Praia da Bugia, em Conceição da Barra

Vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas morreu 15 minutos após dar entrada; prefeitura diz que local é isolado e não recomendado para banhistas

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:09

Uma jovem de 23 anos, identificada como July Souza Silva, morreu após se afogar na Praia de Bugia, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu no domingo (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu cerca de 15 minutos após dar entrada no hospital.

A Prefeitura de Conceição da Barra lamentou o ocorrido e informou que guarda-vidas prestaram os primeiros socorros. A administração municipal destacou que a Praia da Bugia é uma área isolada, de difícil acesso e não recomendada para banhistas, por não contar historicamente com postos de salvamento.

Ainda segundo a prefeitura, os pontos do litoral do município que contam oficialmente com a atuação de guarda-vidas, devido ao maior fluxo de frequentadores, são: Praia da Arena, Praia da Praça da Petrobras, Praia do Pintinho, Praia do Kaique, Praia de Guaxindiba e Praia do Hotel Barra Mar.

A família de July informou que o corpo será velado nesta segunda-feira (9), na Primeira Igreja Batista, no Centro de São Mateus. O local do sepultamento não foi divulgado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta