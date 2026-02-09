Lula pode vir ao ES em março para abertura de evento nacional de cultura

Repórter / [email protected]
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:32
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode vir ao Espírito Santo participar da abertura da Teia Nacional dos Pontos de Cultura. O evento promovido pelo Ministério da Cultura ocorrerá em Aracruz, no Norte do Estado, entre os dias 24 e 29 março. Será a sexta edição da atração, que pela primeira vez ocorrerá fora de uma capital, após 12 anos sem ser realizada.
A possibilidade de o presidente voltar ao Estado foi confirmada por A Gazeta com diversas fontes do PT e do governo do Estado. Confirmaram a possível vinda de Lula o senador Fabiano Contarato, o deputado federal Helder Salomão e o vereador do partido em Aracruz Daniel Caldas, o Dandan, que têm participado da articulação para a visita presidencial. A expectativa é que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também participe do evento.
Em conversa com A Gazeta na tarde desta segunda-feira (9), o vereador Daniel Caldas afirmou que a expectativa é receber grandes nomes da música e do audiovisual na cidade, além de outros representantes da classe artística. “Acho que Aracruz terminou sendo escolhida para esse evento em função da sua diversidade cultural. Será grandioso”, destaca.
Ainda segundo o parlamentar, as ações visando à preparação para o evento estão sendo tratadas pela Secretaria de Cultura da cidade, em conjunto com o governo federal.
Com o tema Pontos de Cultura pela Justiça Climática, a proposta é reunir agentes culturais, coletivos, povos tradicionais e gestores públicos em um território indígena com forte presença dos povos Tupiniquim e Guarani. A programação inclui apresentações artísticas, debates, rodas de conversa, oficinas, vivências culturais, encontros setoriais, feira de economia solidária e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura.
Caso se confirme, será a 15ª vez que Lula visitará o Espírito Santo. A última ocorreu em Linhares, no Norte do Estado, em julho de 2025, sendo a segunda do atual mandato. A outra foi em dezembro de 2023, na inauguração da
Na ocasião, Lula participou do evento do Novo Acordo do Rio Doce, voltado à reparação socioeconômica das populações atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (MG). A cerimônia de anúncio marcou o início dos pagamentos do Programa de Transferência de Renda (PTR) para agricultores familiares e pescadores.
